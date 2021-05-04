A Polícia Civil prendeu um jovem de 27 anos que confessou ser o autor do assassinato do poeta e escritor capixaba Sérgio Blank. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (3), no município da Serra, e foi anunciada durante coletiva realizada nesta terça-feira (4). O crime aconteceu no dia 23 de julho de 2020, no bairro Campo Grande, em Cariacica, quando o poeta tinha 56 anos e foi morto em sua residência. O nome do homem preso não foi divulgado pela polícia.
Polícia prende homem que confessou assassinato do poeta Sérgio Blank
Segundo o delegado Eduardo Khaddour, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, as investigações tiveram início logo depois do crime.
"Foi uma investigação complexa porque aconteceu no interior da residência em Cariacica e o suspeito fugiu para a Serra depois do crime, onde permaneceu junto com a companheira, que está grávida, e o filho. O crime ter sido dentro de casa, onde só estavam vítima e autor, dificulta muito o trabalho investigativo, mas os elementos probatórios dão indícios contundentes. A prisão dele foi cumprida ontem (segunda-feira, dia 3), quando fomos ao bairro Feu Rosa para cumprir mandado de prisão temporária e mandado de busca, e conseguimos capturá-lo. Ele confessou o crime e explicou, em parte, a dinâmica", iniciou.
Khaddour explicou que as investigações também comprovaram que o homem conheceu a vítima apenas no dia do crime, em um bar. O poeta o convidou para ir à residência dele e houve uma discussão no apartamento. No local, o criminoso deu um golpe conhecido como mata-leão na vítima, que caiu desmaiada. Depois, o acusado enforcou Sérgio usando um fio de telefone. O computador e o celular da vítima foram roubados. "Não localizamos o aparelho celular e o computador, mas o crime de latrocínio é a principal linha de investigação", afirmou a autoridade policial.
O assassinato do escritor, aparentemente por motivação patrimonial, não foi o primeiro crime cometido pelo autor, que não tem profissão registrada e estava sob efeito de crack no momento do assassinato de Blank.
"Ele tem inúmeras passagens, um histórico criminal bem vasto, notadamente de crimes contra o patrimônio, como roubo de veículos e roubos a transeuntes. Além disso, ele estava, no momento em que executava a vítima, beneficiado por alvará de soltura havia dois meses. Ou seja, ele saiu da cadeia no mês de maio e, em julho, cometeu o crime bárbaro. Ele respondia a um dos crimes patrimoniais que ainda o mantinham preso, um roubo, e depois matou a vítima. Logo depois que cometeu o crime, foi para Feu Rosa e lá ficou"
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, que também estava na coletiva realizada nesta terça-feira (4), comentou o caso dizendo que a morte por asfixia foi extremamente cruel. "Foi uma morte feia e chamou a atenção, já que a vítima era alguém proeminente. Quero parabenizar o doutor Eduardo. A Polícia Civil trabalha dia e noite para buscar punição para a prática desses crimes", afirmou.
O inquérito policial da morte do poeta e escritor Sérgio Blank tem previsão de ser concluído em até 30 dias pela DHPP de Cariacica. O nome do autor do crime ainda não foi divulgado pela Polícia Civil, já que o suspeito cumpre mandado de prisão temporária, também por 30 dias. "Ao ser concluído, (o inquérito) será encaminhado à Justiça, com a representação pela prisão preventiva dele. Esperamos que ele seja denunciado e, futuramente, condenado pelo crime", concluiu Eduardo Khaddour.
RELEMBRE O CASO
O poeta Sérgio Blank foi encontrado morto no próprio apartamento. Na época, a irmã dele, Nilceia Blank, contou que esteve na residência e achou o irmão deitado na cama, sem vida e com as mãos "muito roxas".
Segundo ela, o escritor enfrentava uma cirrose hepática há alguns anos e estava na fila de espera por um transplante de fígado. Porém, a doença estava controlada, por isso, a família suspeitou que a morte se tratava de um infarto, inicialmente. "Eu conversei com ele um dia antes e ele estava bem, normal", comentou.
No entanto, no dia seguinte, a Polícia Civil já investigava o caso e o tratava como um provável assassinato. Colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes noticiou que o corpo de Sérgio Blank apresentava sinais de violência e que o poeta havia sido encontrado com um fio de telefone preso ao pescoço.
SÉRGIO BLANK: POETA E ESCRITOR CAPIXABA
Nascido em 1964, Sérgio Blank teve a vida interrompida aos 56 anos. Conhecido pelos poemas e livros, ele ocupava a nona cadeira da Academia Espírito-Santense de Letras. Além de escritor e poeta, ele atuou como promotor de lançamentos e coordenador de oficinas e encontros literários.
Depois de 23 anos sem obras inéditas, ele lançou "Blue Sutil" em fevereiro de 2019. No dia anterior à provável data da morte, Sérgio Blank publicou estar feliz por ter sido convidado por escolas para conversar com crianças sobre os livros que escreveu. O poeta e escritor foi enterrado no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.
Atualização
04/05/2021 - 4:52
Após a publicação desta matéria, que trazia as informações iniciais sobre a prisão do homem que confessou o assassinato do poeta Sérgio Blank, a Polícia Civil realizou uma entrevista coletiva com detalhes sobre as investigações e a prisão. As informações foram inseridas no texto.