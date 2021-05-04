O escritor capixaba Sérgio Blank foi encontrado morto aos 56 anos de idade Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Polícia prende homem que confessou assassinato do poeta Sérgio Blank

"Foi uma investigação complexa porque aconteceu no interior da residência em Cariacica e o suspeito fugiu para a Serra depois do crime, onde permaneceu junto com a companheira, que está grávida, e o filho. O crime ter sido dentro de casa, onde só estavam vítima e autor, dificulta muito o trabalho investigativo, mas os elementos probatórios dão indícios contundentes. A prisão dele foi cumprida ontem (segunda-feira, dia 3), quando fomos ao bairro Feu Rosa para cumprir mandado de prisão temporária e mandado de busca, e conseguimos capturá-lo. Ele confessou o crime e explicou, em parte, a dinâmica", iniciou.

Khaddour explicou que as investigações também comprovaram que o homem conheceu a vítima apenas no dia do crime, em um bar. O poeta o convidou para ir à residência dele e houve uma discussão no apartamento. No local, o criminoso deu um golpe conhecido como mata-leão na vítima, que caiu desmaiada. Depois, o acusado enforcou Sérgio usando um fio de telefone. O computador e o celular da vítima foram roubados. "Não localizamos o aparelho celular e o computador, mas o crime de latrocínio é a principal linha de investigação", afirmou a autoridade policial.

O assassinato do escritor, aparentemente por motivação patrimonial, não foi o primeiro crime cometido pelo autor, que não tem profissão registrada e estava sob efeito de crack no momento do assassinato de Blank.

"Ele tem inúmeras passagens, um histórico criminal bem vasto, notadamente de crimes contra o patrimônio, como roubo de veículos e roubos a transeuntes. Além disso, ele estava, no momento em que executava a vítima, beneficiado por alvará de soltura havia dois meses. Ou seja, ele saiu da cadeia no mês de maio e, em julho, cometeu o crime bárbaro. Ele respondia a um dos crimes patrimoniais que ainda o mantinham preso, um roubo, e depois matou a vítima. Logo depois que cometeu o crime, foi para Feu Rosa e lá ficou" Eduardo Khaddour - Delegado titular da DHPP de Cariacica

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, que também estava na coletiva realizada nesta terça-feira (4), comentou o caso dizendo que a morte por asfixia foi extremamente cruel. "Foi uma morte feia e chamou a atenção, já que a vítima era alguém proeminente. Quero parabenizar o doutor Eduardo. A Polícia Civil trabalha dia e noite para buscar punição para a prática desses crimes", afirmou.

Sérgio Blank em retrato de quando exercia o cargo de coordernador de humanidades da Secretaria de Cultura Crédito: Nestor Muller / Arquivo AG

O inquérito policial da morte do poeta e escritor Sérgio Blank tem previsão de ser concluído em até 30 dias pela DHPP de Cariacica. O nome do autor do crime ainda não foi divulgado pela Polícia Civil, já que o suspeito cumpre mandado de prisão temporária, também por 30 dias. "Ao ser concluído, (o inquérito) será encaminhado à Justiça, com a representação pela prisão preventiva dele. Esperamos que ele seja denunciado e, futuramente, condenado pelo crime", concluiu Eduardo Khaddour.

RELEMBRE O CASO

O poeta Sérgio Blank foi encontrado morto no próprio apartamento . Na época, a irmã dele, Nilceia Blank, contou que esteve na residência e achou o irmão deitado na cama, sem vida e com as mãos "muito roxas".

Segundo ela, o escritor enfrentava uma cirrose hepática há alguns anos e estava na fila de espera por um transplante de fígado. Porém, a doença estava controlada, por isso, a família suspeitou que a morte se tratava de um infarto, inicialmente. "Eu conversei com ele um dia antes e ele estava bem, normal", comentou.

SÉRGIO BLANK: POETA E ESCRITOR CAPIXABA

Último livro de Sérgio Blank foi lançado em fevereiro de 2019, com o nome de "Blue Sutil" Crédito: Fernando Madeira / Arquivo AG

Nascido em 1964, Sérgio Blank teve a vida interrompida aos 56 anos. Conhecido pelos poemas e livros, ele ocupava a nona cadeira da Academia Espírito-Santense de Letras. Além de escritor e poeta, ele atuou como promotor de lançamentos e coordenador de oficinas e encontros literários.

Depois de 23 anos sem obras inéditas, ele lançou "Blue Sutil" em fevereiro de 2019. No dia anterior à provável data da morte, Sérgio Blank publicou estar feliz por ter sido convidado por escolas para conversar com crianças sobre os livros que escreveu. O poeta e escritor foi enterrado no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.