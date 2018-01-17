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Dominado pelo crime

Polícia prende chefe de facção que comanda Condomínio Ourimar

Conhecido como 'P2', o criminoso já havia mandado de prisão em aberto por matar um jovem ao confundi-lo com membro de gangue rival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 20:08

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 20:08

Imagem aérea do condomínio Ourimar Crédito: Divulgação / PMES
A Polícia Civil afirmou que prendeu o chefe da facção criminosa do Condomínio Ourimar nesta quarta-feira (17). Fábio Rodrigo Anchieta de Carvalho, vulgo P2, comandava uma  facção de Feu Rosa, e assumiu também o comando no Condomínio Ourimar, após a prisão de Helisson Silva Souza, no dia 16 de novembro de 2017.
Ele já tinha um mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Henrique Alves, que aconteceu em outubro de 2017, na frente do condomínio. Na ocasião, Henrique teria ido visitar a namorada e foi confundido com um membro da facção rival. Os outros dois suspeitos desse crime já foram presos em outubro pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Serra. 
De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, em um período de cinco meses, a DCCV Serra realizou cinco operações no local e prendeu 15 homicidas. Todos os crimes cometidos na região foram investigados e elucidados, sendo o preso de hoje o único que até então se encontrava foragido.
DOMINADO PELO TRÁFICO
Há nove dias, o Gazeta Online revelou em reportagem especial a situação do Condomínio Ourimar, na Serra. No local, duas mil pessoas vivem sob o domínio dos traficantes, que fazem e cumprem suas leis. Somente em 2017, foram registradas 48 ocorrências de famílias que foram expulsas violentamente dos apartamentos.
Os apartamentos que forçadamente são desocupados passam a ser residência dos bandidos ou dos parentes deles. Em setembro de 2017, um traficante, vestido com um colete a prova de balas e empunhando uma arma longa, entrou no apartamento de uma mulher e exigiu que o filho dela passasse a atuar no tráfico de drogas praticado pela facção. Não era um pedido, mas uma ordem. Por se recusar, a família foi obrigada a abandonar o imóvel.

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