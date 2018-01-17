Polícia prende chefe de facção que comanda Condomínio Ourimar

Imagem aérea do condomínio Ourimar Crédito: Divulgação / PMES

A Polícia Civil afirmou que prendeu o chefe da facção criminosa do Condomínio Ourimar nesta quarta-feira (17). Fábio Rodrigo Anchieta de Carvalho, vulgo P2, comandava uma facção de Feu Rosa, e assumiu também o comando no Condomínio Ourimar, após a prisão de Helisson Silva Souza, no dia 16 de novembro de 2017.

Ele já tinha um mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Henrique Alves, que aconteceu em outubro de 2017, na frente do condomínio. Na ocasião, Henrique teria ido visitar a namorada e foi confundido com um membro da facção rival. Os outros dois suspeitos desse crime já foram presos em outubro pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Serra.

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, em um período de cinco meses, a DCCV Serra realizou cinco operações no local e prendeu 15 homicidas. Todos os crimes cometidos na região foram investigados e elucidados, sendo o preso de hoje o único que até então se encontrava foragido.

DOMINADO PELO TRÁFICO

revelou em reportagem especial a situação do Condomínio Ourimar, na Serra. No local, duas mil pessoas vivem sob o domínio dos traficantes, que fazem e cumprem suas leis. Somente em 2017, foram registradas 48 ocorrências de famílias que foram expulsas violentamente dos apartamentos. Há nove dias, o Gazeta Online. No local, duas mil pessoas vivem sob o domínio dos traficantes, que fazem e cumprem suas leis. Somente em 2017, foram registradas 48 ocorrências de famílias que foram expulsas violentamente dos apartamentos.