Crime

Polícia prende assassino de pedreiro morto a caminho do trabalho na Serra

A informação foi anunciada pelo governador e confirmada pelo delegado-geral da Polícia Civil José Darcy Arruda

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 00:01 - Atualizado há 6 anos

Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro

O governador Renato Casagrande declarou na manhã desta quinta-feira (08) que a "Polícia Civil acabou de alcançar a pessoa autora" da morte do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43, assassinado a caminho do trabalho. O crime aconteceu na última terça-feira (06), no bairro Novo Horizonte, na Serra.

A afirmação de Casagrande foi feita no evento de inauguração da Delegacia Especializada de Armas Munições e Explosivos (Desarme).

Logo em seguida, o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, confirmou que o autor do crime foi preso pelo responsável pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Romualdo Gianordolli.

POLÍCIA

A suspeita inicial era de que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a polícia não descartava outras linhas de investigação.

Quem cuida do caso é o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "Nós não temos uma conclusão precisa do que foi. Não podemos descartar nada. As investigações continuam", afirmou, nesta quarta-feira (07), o delegado responsável pelo Deic, Romualdo Gianordolli.

Na ocasião, a filha do pedreiro, a estudante Luana dos Santos Bandeira, de 23 anos, contou que não acreditava em assalto.

O chefe do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) representou pela prisão temporária do suspeito Mário Cesar Gadiol, 30 anos, pelo crime de homicídio e foi concedido pela Justiça no início da noite desta quinta-feira (8). Ele será encaminhado na sexta-feira (9) para o Centro de Triagem de Viana.

"NÃO ACREDITO EM ASSALTO", DIZ FILHA

A filha do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, não acredita que o pai tenha sido morto por causa de um assalto em Novo Horizonte, na Serra. Após chegar ao local do crime, na manhã de terça-feira (06), a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, conversou com a imprensa.

"Não sei o que pode ter acontecido, mas não acredito em assalto para roubarem dois celulares simples: um sem chip e outro que mal ele conseguia falar. Ele ia reagir por quê?".

Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, filha do pedreiro morto na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta