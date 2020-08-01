Polícia Militar prende suspeito de gerenciar tráfico no Bairro da Penha

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (31) Leonardo Diniz Birchler, de 21 anos, apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas do Bairro da Penha, em Vitória. Com Leonardo, a polícia encontrou maconha, haxixe, cocaína, uma balança de precisão, cinco celulares e uma pistola .40mm modificada com sistema de rajada.
A PM informou que realizava uma operação de rotina no bairro quando os policiais viram Leonardo. O suspeito pulou o muro da casa onde estava, mas os agentes montaram um cerco e conseguiram prendê-lo.
Segundo a Polícia Militar, Leonardo participou de um assalto a um motel na Rodovia ES 010, em Jardim Limoeiro, na Serra, em outubro de 2018. Na ocasião, os criminosos roubaram as funcionárias que estavam na recepção e uma camareira foi agrediada na cabeça com uma coronhada. Depois, invadiram quartos e roubaram clientes. Um policial militar, que estava num quarto, chegou a ser rendido, mas conseguiu fugir pelo teto.
Leonardo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, junto com o material apreendido.