Polícia investiga denúncia após imagens de cachorro preso em janela no Sul do ES

Cachorro preso entre a janela e a tela de proteção em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Imagens feitas por moradores mostram que o animal estaria sendo mantido trancado do lado de fora da janela de um apartamento, sendo segurado apenas pela rede de proteção do apartamento. Após as denúncias, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) no município enviou um ofício à Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal de Cachoeiro. Uma equipe da Polícia Civil foi ao local nesta quinta-feira (7) e informou que não identificou sinais de maus-tratos, mas as denúncias seguem sendo apuradas.

As denúncias foram repassadas pela Comissão de Proteção e Cuidados aos Animais da 2ª Subseção da OAB/ES. O ofício explica que a situação foi reportada à comissão em mais de uma ocasião, em diferentes horários do dia. Ainda conforme a comissão, imagens e vídeos enviados por moradores comprovam que o animal seria mantido sob o sol, no último andar do prédio.

"Solicitamos atuação da gerência de bem-estar animal, com extrema urgência, para que faça o resgate e retire o animal da situação de maus-tratos que se encontra, adotando-se as medidas legais cabíveis" trecho de ofício da 2ª Subseção da OAB/ES - Cargo do Autor

Além do acionamento à Gerência de Proteção e Bem-estar Animal de Cachoeiro, a comissão da OAB-ES enviou o ofício também à 7ª Delegacia Regional do município. Em novembro, moradores já tinham registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil alertando para o risco do animal roer a tela e cair da altura em que estava.

Procurada, a Polícia Civil informou que a denúncia foi encaminhada à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a corporação, nesta quinta-feira (7), a equipe da Dipo, juntamente com a Prefeitura Municipal, esteve no local e constatou que o animal estava em ótimas condições, sem sinais de maus-tratos e sem motivo para ser resgatado. "Os fatos anteriores à data de hoje estão sendo apurados", informaram.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada para mais informações sobre o acionamento da Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal do município e informou que enviaria uma equipe ao local para verificar a situação.