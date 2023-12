Polícia investiga denúncia após imagens de cachorro preso em janela no Sul do ES

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) de Cachoeiro enviou um ofício à Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal de Cachoeiro para apurar o caso; PCES também investiga a denúncia

A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Imagens feitas por moradores mostram que o animal estaria sendo mantido trancado do lado de fora da janela de um apartamento, sendo segurado apenas pela rede de proteção do apartamento. Após as denúncias, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) no município enviou um ofício à Gerência de Proteção e Bem-Estar Animal de Cachoeiro. Uma equipe da Polícia Civil foi ao local nesta quinta-feira (7) e informou que não identificou sinais de maus-tratos, mas as denúncias seguem sendo apuradas.