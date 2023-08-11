Polícia faz operação contra adulteração de etanol na Grande Vitória Crédito: Divulgação/PC

A TV Gazeta apurou que pelo menos 15 pessoas são suspeitas de envolvimento com as irregularidades. "Nós identificamos, até o momento, uma organização criminosa envolvendo empresários de São Paulo que estavam adquirindo combustível que não pode ser usado para abastecer postos de gasolina, que é o metanol. Eles adquiriam esse produto por meio de uma importação feita no Paraná, abriam empresas químicas no Espírito Santo, de fachada", afirmou o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon).

"A adulteração consistia na importação do material, que é permitido, mas não pode ser usado como combustível. Ou seja, eles pegavam o metanol e usavam para misturar com o etanol, o álcool comum do posto de gasolina. Eles faziam essa adulteração porque era mais barato e conseguiam uma vantagem financeira" Eduardo Passamani - Delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon)

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em empresas e transportadoras da Serra , residências de empresários em Vila Velha e na sede de uma rede que conta com nove postos funcionando na Grande Vitória . Houve ainda a apreensão de celulares, computadores e documentos, que serão analisados para obtenção de prova.

Os investigadores fiscalizaram empresas do ramo químico, suspeitas de serem de fachada, abertas no Espírito Santo por empresários paulistas, responsáveis por trazer o produto adulterado ao Estado.

"Nós temos o envolvimento de postos de combustíveis, distribuidoras, transportadoras e empresas químicas de fachada", destacou o fiscal da Agência Nacional do Petróleo, Marcelo Silva. "O grande risco é para a saúde, porque o metanol oferece vários riscos ao consumidor, desde a cegueira e alergias graves até a morte. Então o consumidor e o próprio frentista que desavisadamente manipulam esse produto são muitos prejudicados", prosseguiu.

A ação também interditou quatro postos no Estado do Rio de Janeiro com combustível adulterado por metanol e apreendeu 241 mil litros da substância que pertenciam a seis empresas do Espírito Santo e estavam armazenados em um terminal no Paraná.

Ainda durante a operação foi apreendido petróleo de uma empresa que funcionava sem autorização na Serra.

A quebra de sigilo fiscal de empresários e empresas foi autorizada e a Polícia Civil afirmou que cabe agora a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) analisar a movimentação financeira da organização criminosa.