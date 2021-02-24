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Após denúncia

Polícia descobre desmanche de motos em casa na Serra

Oito motocicletas, peças de carenagem, bancos e pneus foram encontrados em cômodos de uma residência na tarde desta terça (23), em Cidade Continental

Publicado em 

24 fev 2021 às 10:09

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:09

PM descobre desmanche de motos na Serra
Desmanche de motos na Serra Crédito: Divulgação/Sesp
Policiais militares localizaram oito motocicletas, peças de carenagem, bancos, pneus e baús em cômodos de uma residência na tarde desta terça-feira (23), no bairro Cidade Continental, Serra. Ninguém foi detido.
O Ciodes recebeu a informação de que na rua de uma antiga lanchonete haviam motocicletas com restrição de furto/roubo. Uma equipe realizou o preventivo na região e localizou o estabelecimento. Os militares perceberam que o local estava abandonado e entraram para verificar se a denúncia procedia, no entanto, nada foi encontrado.
Foi solicitado apoio, pois os policiais perceberam que a casa ao lado tinha peças de moto jogadas no quintal.
PM descobre desmanche de motos na Serra
Desmanche de motos na Serra Crédito: Divulgação/Sesp
Os policiais entraram na residência e encontraram nos cômodos o matéria apreendido, sendo constatado então que se tratava de um desmanche de motos.
No local também foram encontradas sete placas de motos, várias ferramentas para a utilização do desmanche.
O Ciodes fez contato com a Delegacia de Furto e Roubo. Um policial civil foi ao local e encaminhou todo o material para o pátio de Alterosas.

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