Polícia descobre desmanche de motos em casa na Serra

Desmanche de motos na Serra Crédito: Divulgação/Sesp

Policiais militares localizaram oito motocicletas, peças de carenagem, bancos, pneus e baús em cômodos de uma residência na tarde desta terça-feira (23), no bairro Cidade Continental, Serra. Ninguém foi detido.

O Ciodes recebeu a informação de que na rua de uma antiga lanchonete haviam motocicletas com restrição de furto/roubo. Uma equipe realizou o preventivo na região e localizou o estabelecimento. Os militares perceberam que o local estava abandonado e entraram para verificar se a denúncia procedia, no entanto, nada foi encontrado.

Foi solicitado apoio, pois os policiais perceberam que a casa ao lado tinha peças de moto jogadas no quintal.

Desmanche de motos na Serra Crédito: Divulgação/Sesp

Os policiais entraram na residência e encontraram nos cômodos o matéria apreendido, sendo constatado então que se tratava de um desmanche de motos.

No local também foram encontradas sete placas de motos, várias ferramentas para a utilização do desmanche.