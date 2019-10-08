Home
>
Polícia
>
Polícia descarta que morte de Karoline tem relação com crime do pai

Polícia descarta que morte de Karoline tem relação com crime do pai

A menina foi encontrada morta às margens da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, no dia 23 de setembro

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 20:11

 - Atualizado há 6 anos

Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos Crédito: Acervo pessoal

A morte da estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos, encontrada com duas perfurações e as mãos amarradas às margens da Rodovia Serafim, em Vitória, em setembro deste ano, não tem relação com o suposto crime praticado pelo pai dela.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

O montador de móveis Vandercley Silva do Nascimento, 39 anos, foi preso fingir ser delegado, advogado, promotor e juiz para ameaçar e extorquir R$ 300 mil de um engenheiro de 66 anos, que era amigo dele. Os pagamentos ocorreram ao longo de três anos.

O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade, explicou que de 2016 até junho, a vítima não tinha comunicado o crime à família. “A princípio, não tem nenhuma ligação um fato com o outro. A morte é investigada em outra delegacia”, explicou.

Vandercley Nascimento Crédito: Divulgação/PCES

A EXTORSÃO

O pai da adolescente encontrada morta na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, em setembro deste ano, foi preso nesta terça-feira (08) acusado de extorquir R$ 300 mil de um amigo. Segundo a polícia, o montador de móveis Vandercley Silva do Nascimento, 39 anos, fingiu ser delegado, advogado, promotor e juiz para ameaçar e extorquir um engenheiro de 66 anos. 

O crime começou em 2016. Em junho deste ano, o engenheiro denunciou o caso à Polícia Civil. Na delegacia, ele apontou Vandercley como um dos suspeitos. Na manhã desta terça-feira (08), a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na casa de Vandercley, no bairro Jardim Tropical, na Serra.

Leia mais

Protesto contra morte de estudante interdita a BR 101, na Serra

"Ela me abraçou e saiu", diz pai de estudante assassinada em Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais