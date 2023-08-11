Polícia confirma que arma apreendida foi usada em tiroteio que matou idoso em Vitória

Daniel Ribeiro Campos da Silva morreu atingido por bala perdida no leito de hospital Crédito: Arquivo de família

"Na semana passada foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, principalmente na área de Gurigica e lá apreendemos duas pistolas 9 mm com a nova tecnologia de sistema de identificação balístico. Conseguimos, rapidamente, submeter essas armas à perícia. Uma dessas pistolas deu a presença dela em um homicídio de Cariacica e a outra na participação dos disparos que vieram do morro em direção à polícia e que lamentavelmente atingiram o hospital", informou Ramalho.

Segundo o secretário, o fato de a arma ter sido usada nos disparos efetuados contra os policiais, atingindo o hospital, não significa dizer que a bala que vitimou o idoso teria partido dela. Outras armas de mesmo calibre podem ter sido usadas no tiroteio e, consequentemente, também atingido o homem.

Investigação policial

O crime ocorreu durante um confronto em junho, quando o homem de 68 anos morreu após ser atingido por um disparo que perfurou a parede do leito em que ele estava. As investigações mostraram que o tiro teria partido do morro em direção à pista

"Recaem fortes suspeitas sobre essas duas armas, porque foram achadas várias munições do mesmo calibre", afirmou o delegado Romualdo Gianordoli Neto, titular da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), à TV Gazeta, ao contextualizar a apreensão ao calibre do projétil que atingiu o paciente.

As armas foram encontradas em uma bolsa jogada por um homem alvo de um mandado de busca e apreensão em um barranco de Gurigica, atrás da clínica onde o paciente foi atingido em junho.

A princípio, não havia mandado de prisão contra ele, mas o indivíduo acabou preso após jogar essa bolsa com armas estrangeiras pela janela. Como o barranco em que o material foi jogado era de difícil acesso, foi necessário acionar agentes do Corpo de Bombeiros para localizar a bolsa.

"Esse indivíduo era um gerente aqui de Jaburu, com muita relevância, que tentou dispensar as armas de fogo. Com a ajuda dos Bombeiros, que fizeram um trabalho exemplar, conseguimos recuperar", destacou Giarnodoli.

"Conseguimos recuperar duas armas que eles tinham jogado na sacola, três carregadores, munição, mais uma vez, armas ilegais. É bom frisar isso. Numeração raspada, uma arma checa, uma arma israelense", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.

Bolsa com armas e carregador encontrada durante operação em Vitória Crédito: Polícia Civil

Operação em Vitória e na Serra

Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanharam a ação.

A ação conta com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).

Ao todo, foram apreendidos:

uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;

uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;

44 cartuchos de calibre 9mm;

13 cartuchos de calibre .38;

um cartucho de calibre .40;

quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;

R$ 14.714,00;

14 celulares;

um rádio comunicador;

6.364 comprimidos de ecstasy;

nove tabletes de maconha;

quatro pacotes de cocaína;

um tablete de cocaína;

cinco pacotes de crack;

três porções de haxixe;

objetos para preparo e acondicionamento de droga;

uma máquina de cartão de crédito.