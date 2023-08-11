Polícia confirma que arma apreendida foi usada em tiroteio que matou idoso em Vitória

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou nesta sexta-feira (11) que uma das armas apreendidas na semana passada em Gurigica, durante a Operação Exodus, foi usada no tiroteio em que um homem de 68 anos internado em um hospital na Avenida Leitão da Silva foi atingido e morto.
"Na semana passada foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, principalmente na área de Gurigica e lá apreendemos duas pistolas 9 mm com a nova tecnologia de sistema de identificação balístico. Conseguimos, rapidamente, submeter essas armas à perícia. Uma dessas pistolas deu a presença dela em um homicídio de Cariacica e a outra na participação dos disparos que vieram do morro em direção à polícia e que lamentavelmente atingiram o hospital", informou Ramalho.
Segundo o secretário, o fato de a arma ter sido usada nos disparos efetuados contra os policiais, atingindo o hospital, não significa dizer que a bala que vitimou o idoso teria partido dela. Outras armas de mesmo calibre podem ter sido usadas no tiroteio e, consequentemente, também atingido o homem.
Investigação policial
A Polícia Civil investigava se armas estrangeiras apreendidas durante uma operação foram as mesmas utilizadas por criminosos em tiroteio que resultou na morte de um paciente em uma clínica particular na Avenida Leitão da Silva, em Vitória.
O crime ocorreu durante um confronto em junho, quando o homem de 68 anos morreu após ser atingido por um disparo que perfurou a parede do leito em que ele estava. As investigações mostraram que o tiro teria partido do morro em direção à pista.
"Recaem fortes suspeitas sobre essas duas armas, porque foram achadas várias munições do mesmo calibre", afirmou o delegado Romualdo Gianordoli Neto, titular da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), à TV Gazeta, ao contextualizar a apreensão ao calibre do projétil que atingiu o paciente.
As armas foram encontradas em uma bolsa jogada por um homem alvo de um mandado de busca e apreensão em um barranco de Gurigica, atrás da clínica onde o paciente foi atingido em junho.
A princípio, não havia mandado de prisão contra ele, mas o indivíduo acabou preso após jogar essa bolsa com armas estrangeiras pela janela. Como o barranco em que o material foi jogado era de difícil acesso, foi necessário acionar agentes do Corpo de Bombeiros para localizar a bolsa.
"Esse indivíduo era um gerente aqui de Jaburu, com muita relevância, que tentou dispensar as armas de fogo. Com a ajuda dos Bombeiros, que fizeram um trabalho exemplar, conseguimos recuperar", destacou Giarnodoli.
"Conseguimos recuperar duas armas que eles tinham jogado na sacola, três carregadores, munição, mais uma vez, armas ilegais. É bom frisar isso. Numeração raspada, uma arma checa, uma arma israelense", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.
Operação em Vitória e na Serra
A Polícia Civil realizou, na semana passada, uma grande operação em morros de Vitória, nas proximidades da Avenida Leitão da Silva, onde houve uma série de conflitos no mês passado, e também na Serra. Cinco pessoas foram presas e 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanharam a ação.
A ação conta com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic).
Ao todo, foram apreendidos:
- uma pistola da marca Arminius (Israel), de calibre 9mm;
- uma pistola da marca CZ (Rep. Tcheca), de calibre 9mm;
- 44 cartuchos de calibre 9mm;
- 13 cartuchos de calibre .38;
- um cartucho de calibre .40;
- quatro carregadores de pistola, sendo um alongado;
- R$ 14.714,00;
- 14 celulares;
- um rádio comunicador;
- 6.364 comprimidos de ecstasy;
- nove tabletes de maconha;
- quatro pacotes de cocaína;
- um tablete de cocaína;
- cinco pacotes de crack;
- três porções de haxixe;
- objetos para preparo e acondicionamento de droga;
- uma máquina de cartão de crédito.
Polícia confirma que arma apreendida foi usada em tiroteio que matou idoso em Vitória