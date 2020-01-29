Polícia Civil julga recurso e mantém expulsão de Hilário Frasson

Hilário Frasson foi expulso da Polícia Civil por ser acusado de mandar matar a ex-mulher Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

Com isso, a pena ao policial se manteve: demissão do serviço público e 10 anos sem poder concorrer a outro cargo público. A decisão, porém, cabe um novo recurso.

"Enquanto houver perspectiva recursal, a gente vai estar promovendo. A partir do momento que esta decisão for publicada, a gente já pode entrar com um novo recurso", disse o advogado de Hilário no processo administrativo, Rafael Roldi.

RELEMBRE O CASO

Milena Gottardi foi assassinada no estacionamento do Hospital onde trabalhava Crédito: Divulgação

O policial civil Hilário e o pai dele, Esperidião Frasson, foram denunciados como mandantes do crime. Eles teriam contratado dois intermediários, Hermenegildo e Valcir, para ajudar no crime e contratar um atirador. Dionathas é apontado como a pessoa que realizou o disparo. Ele, por sua vez, solicitou ao cunhado Bruno uma moto, que foi usada no crime.