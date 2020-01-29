Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Processo administrativo

Polícia Civil julga recurso e mantém expulsão de Hilário Frasson

O policial civil é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-mulher, a médica Milena Gottardi. A decisão ainda cabe recurso

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 14:29
Hilário Frasson foi expulso da Polícia Civil por ser acusado de mandar matar a ex-mulher Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta
O Conselho da Polícia Civil manteve a expulsão do policial Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-mulher, a médica Milena Gottardi. A punição já havia sido aplicada a Hilário, porém, a defesa do policial civil entrou com recurso, que foi julgado na manhã desta quarta-feira (29). 
Com isso, a pena ao policial se manteve: demissão do serviço público e 10 anos sem poder concorrer a outro cargo público. A decisão, porém, cabe um novo recurso. 
"Enquanto houver perspectiva recursal, a gente vai estar promovendo. A partir do momento que esta decisão for publicada, a gente já pode entrar com um novo recurso", disse o advogado de Hilário no processo administrativo, Rafael Roldi.

Veja Também

Atirador revela: o plano de Hilário era matar Milena na Serra

Hilário: "Nego veemente que mandei matar Milena"; veja depoimento

Mesmo preso, Hilário Frasson continua recebendo salário de R$ 5,1 mil

Em setembro do ano passado, a Corregedoria da Polícia Civil decidiu demitir Hilário. A medida  tem relação com o assassinato de Milena. Atualmente, Hilário está afastado da Polícia Civil por decisão judicial, mas ainda tem direito de receber salário, já que a decisão cabe recurso. 

RELEMBRE O CASO

Milena Gottardi foi assassinada no estacionamento do Hospital onde trabalhava Crédito: Divulgação
O policial civil Hilário e o pai dele, Esperidião Frasson, foram denunciados como mandantes do crime. Eles teriam contratado dois intermediários, Hermenegildo e Valcir, para ajudar no crime e contratar um atirador. Dionathas é apontado como a pessoa que realizou o disparo. Ele, por sua vez, solicitou ao cunhado Bruno uma moto, que foi usada no crime.
No dia 14 de setembro de 2017, a médica foi baleada na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados