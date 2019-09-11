Mesmo preso, Hilário Frasson continua recebendo salário de R$ 5,1 mil

Acusado de um furto de R$ 5,5 mil ocorrido quatro meses antes do assassinato da médica, em setembro de 2017, o policial civilcontinua recebendo o salário de servidor — de R$ 5.103,84 bruto — mesmo após a punição de 90 dias de suspensão do cargo,. Os valores estão disponíveis no Portal da Transparência, do Governo do Espírito Santo.