Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso Milena Gottardi

Mesmo preso, Hilário Frasson continua recebendo salário de R$ 5,1 mil

Valor está disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado; Hilário era policial civil e está preso desde 21 de setembro de 2017
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 set 2019 às 16:11

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 16:11

Hilário Frasson foi apontado pela Polícia Civil como um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, a médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira
Acusado de um furto de R$ 5,5 mil ocorrido quatro meses antes do assassinato da médica Milena Gottardi, em setembro de 2017, o policial civil Hilário Frasson continua recebendo o salário de servidor — de R$ 5.103,84 bruto — mesmo após a punição de 90 dias de suspensão do cargo, em junho de 2019. Os valores estão disponíveis no Portal da Transparência, do Governo do Espírito Santo.
Hilário está preso desde 21 de setembro de 2017, acusado pela Justiça de ser um dos mandantes do crime da médica. 
> Milena Gottardi foi morta na véspera de assinar o divórcio com Hilário
De acordo com a Polícia Civil, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi relatado e será colocado em pauta para julgamento do Conselho do órgão. A previsão para que isso aconteça não foi informada.
Sobre o salário, a PC afirmou que o servidor tem direito de receber o subsídio até que todo o processo seja finalizado — ou se houver determinação judicial contrária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados