Polícia apreende pacotes com 10kg de maconha cultivada em estufa na Serra

Estufa estava montada em uma casa na Enseada de Jacaraípe; suspeito fugiu na hora da abordagem policial e ninguém foi preso

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 13:22

Residência supostamente abandonada era usada para cultivo de maconha, em Enseada de Jacaraípe

Polícia Militar apreendeu pacotes com 10 quilos de maconha cultivada em uma estufa montada em uma casa na Enseada de Jacaraípe, na Serra. A descoberta do local aconteceu na tarde de sexta-feira (12). Até o momento ninguém foi preso.

Vítima, de 51 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento; suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime

Homem é morto a facada após discussão em São Domingos do Norte

Adalto Gaigher, de 24 anos, ameaçou o deputado federal do PL/MG nas redes sociais e acabou detido pela Polícia Federal nessa quinta-feira (11)

Estudante do ES detido por ameaçar Nikolas Ferreira assina termo na PF e é liberado

De acordo com a corporação, policiais avistaram um veículo com dois ocupantes em atitude suspeita. A dupla foi abordada, mas nada foi encontrado com eles.

Moradores da região informaram à PM que a casa estava sendo frequentada por pessoas desconhecidas e, do local, emanava um forte odor. A polícia foi até a residência, onde foi atendida por um homem. Porém, ao ser informado da abordagem, ele teria dispensado uma sacola e fugido em um veículo, deixando o portão e as portas da casa abertos.

No local, os agentes de segurança encontraram a sacola dispensada pelo suspeito, que continha maconha. A casa estava equipada com duas estufas completas para o cultivo da planta, além de diversos fertilizantes e equipamentos específicos para a plantação, conforme informou a PM. Também foram recolhidos oito pacotes com folhas de maconha, totalizando cerca de 10 quilos.

A estrutura do local indicava que a casa era utilizada exclusivamente para o cultivo, sem sinais de moradia. As drogas e os equipamentos apreendidos foram encaminhados ao 11º Distrito Policial da Serra.

A Polícia Civil informou que as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

