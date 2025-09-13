Enseada de Jacaraípe

Polícia apreende pacotes com 10kg de maconha cultivada em estufa na Serra

Estufa estava montada em uma casa na Enseada de Jacaraípe; suspeito fugiu na hora da abordagem policial e ninguém foi preso

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 13:22

A Polícia Militar apreendeu pacotes com 10 quilos de maconha cultivada em uma estufa montada em uma casa na Enseada de Jacaraípe, na Serra. A descoberta do local aconteceu na tarde de sexta-feira (12). Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a corporação, policiais avistaram um veículo com dois ocupantes em atitude suspeita. A dupla foi abordada, mas nada foi encontrado com eles.

Moradores da região informaram à PM que a casa estava sendo frequentada por pessoas desconhecidas e, do local, emanava um forte odor. A polícia foi até a residência, onde foi atendida por um homem. Porém, ao ser informado da abordagem, ele teria dispensado uma sacola e fugido em um veículo, deixando o portão e as portas da casa abertos.

No local, os agentes de segurança encontraram a sacola dispensada pelo suspeito, que continha maconha. A casa estava equipada com duas estufas completas para o cultivo da planta, além de diversos fertilizantes e equipamentos específicos para a plantação, conforme informou a PM. Também foram recolhidos oito pacotes com folhas de maconha, totalizando cerca de 10 quilos.

A estrutura do local indicava que a casa era utilizada exclusivamente para o cultivo, sem sinais de moradia. As drogas e os equipamentos apreendidos foram encaminhados ao 11º Distrito Policial da Serra.

A Polícia Civil informou que as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

