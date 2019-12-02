Polícia ainda não concluiu investigação de acidente com mortes em Camburi

Audi A3 envolvido em acidente com dois mortos na Avenida Dante Michelini em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Após mais de um mês do grave acidente de carro que vitimou dois jovens na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, a Polícia Civil ainda não concluiu as investigações. Segundo o órgão, diligências ainda são realizadas no caso que está sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. No acidente, o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa e o universitário Matheus Nunes Fardin morreram na hora.

Questionada sobre o andamento das investigações e quais conclusões a polícia tem até o momento, a assessoria informou, por nota, que "não há informações que possam ser divulgadas". A reportagem de A Gazeta também questionou o prazo para conclusão do inquérito. Esta matéria será atualizada assim que houver uma resposta.

SOBREVIVENTE JÁ PRESTOU DEPOIMENTO

A reportagem não conseguiu contato com a família do jovem que dirigia o carro, Augusto César Bento Perim Filho, para informações sobre depoimento e a investigação. Ele também foi internado no mesmo hospital que Caio, que é seu primo, mas também recebeu alta logo após o ocorrido.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 23h30 do dia 29 de outubro e envolveu quatro veículos: o Audi A3, onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508. Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep.

O veículo era guiado por Augusto César Bento Perim Filho, 26 anos. Ao lado dele, estava o estudante universitário Caio Perim Furlan, 27 anos. No banco do passageiro, estavam o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, 26 anos.