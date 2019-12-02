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Polícia ainda não concluiu investigação de acidente com mortes em Camburi

Segundo a Polícia Civil, diligências ainda são realizadas e, até o momento, não há informações que possam ser divulgadas sobre o acidente envolvendo a morte de dois jovens na Avenida Dante Michelini. Outros dois, motorista e carona, sobreviveram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 16:23

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 16:23

Audi A3 envolvido em acidente com dois mortos na Avenida Dante Michelini em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Após mais de um mês do grave acidente de carro que vitimou dois jovens na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, a Polícia Civil ainda não concluiu as investigações. Segundo o órgão, diligências ainda são realizadas no caso que está sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. No acidente, o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa e o universitário Matheus Nunes Fardin morreram na hora.
Questionada sobre o andamento das investigações e quais conclusões a polícia tem até o momento, a assessoria informou, por nota, que "não há informações que possam ser divulgadas". A reportagem de A Gazeta também questionou o prazo para conclusão do inquérito. Esta matéria será atualizada assim que houver uma resposta. 

SOBREVIVENTE JÁ PRESTOU DEPOIMENTO

Um dos sobreviventes já prestou depoimento à polícia. Caio Perim Furlan, de 27 anos, estava no banco do carona do carro. Ele chegou a ser internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), mas recebeu alta no dia seguinte. Segundo a mãe do jovem, Celeneh Perim, o filho prestou depoimento cerca de 15 dias depois do acidente.
A reportagem não conseguiu contato com a família do jovem que dirigia o carro, Augusto César Bento Perim Filho, para informações sobre depoimento e a investigação. Ele também foi internado no mesmo hospital que Caio, que é seu primo, mas também recebeu alta logo após o ocorrido.

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O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 23h30 do dia 29 de outubro e envolveu quatro veículos: o Audi A3, onde os jovens que morreram estavam, um ônibus do Transcol, um Jeep e um Renault Sandero. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do Audi seguia no sentido Serra - Vitória pela Avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e invadiu a contramão, colidindo de frente com um ônibus do Transcol, da linha 508. Desgovernado, o Audi rodou e também atingiu um Jeep.
O veículo era guiado por Augusto César Bento Perim Filho, 26 anos. Ao lado dele, estava o estudante universitário Caio Perim Furlan, 27 anos. No banco do passageiro, estavam o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, 27 anos, e o estudante universitário Matheus Nunes Fardin, 26 anos.
Com o impacto, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Serra. Gustavo e Matheus morreram na hora.

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