PMs flagram assalto a motociclista e suspeitos são detidos na Serra

Dupla foi flagrada por militares tentando assaltar um motociclista. Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem de 19 foi preso após trocarem tiros com policiais militares, na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro Cidade Continental, na Serra , na Grande Vitória

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a dupla foi flagrada por militares tentando assaltar um motociclista de 36 anos na Avenida Meridional, mas resistiu à prisão, disparou contra os policiais e depois fugiu em direção ao bairro Bicanga, no mesmo município.

A vítima contou à PM que seguia pela avenida quando foi rendida pelos jovens. A dupla se aproximou em uma moto, encostou na moto da vítima e um deles deu uma coronhada no capacete dela. Os policiais então iniciaram uma perseguição e localizaram a dupla no quintal de uma casa em Bicanga, mas não foi encontrada nenhuma arma.

O revólver com numeração raspada usado pelos jovens para atirar nos policiais e no assalto ao motociclista foi localizado por um cão farejador perto de uma área de vegetação, na Avenida Meridional.

O adolescente e o jovem foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. Um homem 21 anos acabou preso por falsa comunicação de crime depois de comparecer à delegacia dizendo que a moto utilizada pela dupla no assalto tinha sido roubada quando, na verdade, os jovens disseram que o veículo tinha sido emprestado por ele.