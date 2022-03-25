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Jovem e adolescente

PMs flagram assalto a motociclista e suspeitos são detidos na Serra

Policiais viram homens assaltando motociclista, no bairro Cidade Continental, e depois iniciaram perseguição até o bairro Bicanga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2022 às 10:31

Publicado em 25 de Março de 2022 às 10:31

Dupla foi flagrada por militares tentando assaltar um motociclista.
Dupla foi flagrada por militares tentando assaltar um motociclista. Crédito: Reprodução
Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem de 19 foi preso após trocarem tiros com policiais militares, na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro Cidade Continental, na Serra, na Grande Vitória.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a dupla foi flagrada por militares tentando assaltar um motociclista de 36 anos na Avenida Meridional, mas resistiu à prisão, disparou contra os policiais e depois fugiu em direção ao bairro Bicanga, no mesmo município.
A vítima contou à PM que seguia pela avenida quando foi rendida pelos jovens. A dupla se aproximou em uma moto, encostou na moto da vítima e um deles deu uma coronhada no capacete dela. Os policiais então iniciaram uma perseguição e localizaram a dupla no quintal de uma casa em Bicanga, mas não foi encontrada nenhuma arma.
O revólver com numeração raspada usado pelos jovens para atirar nos policiais e no assalto ao motociclista foi localizado por um cão farejador perto de uma área de vegetação, na Avenida Meridional.
O adolescente e o jovem foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. Um homem 21 anos acabou preso por falsa comunicação de crime depois de comparecer à delegacia dizendo que a moto utilizada pela dupla no assalto tinha sido roubada quando, na verdade, os jovens disseram que o veículo tinha sido emprestado por ele.
*Com informações do g1 ES

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