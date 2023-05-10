PMs de folga são alvo de emboscada e um policial é baleado na Serra

Local onde policiais foram alvo de tiros quando saíam do bairro Jardim Carapina, na Serra Crédito: Oliveira Alves

Dois policiais militares foram alvo de uma emboscada durante a madrugada desta quarta-feira (10), em Jardim Carapina, na Serra . Eles passaram o dia na casa de parentes que moram no bairro e teriam percebido a presença de indivíduos suspeitos no entorno horas antes do crime. Quando estavam saindo da região, por volta de 1h30, ouviram disparos de arma de fogo e reagiram, saindo do carro e atirando contra os indivíduos. Um soldado acabou baleado, e os dois conseguiram sair do local, indo direto para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar a informação de que os militares haviam sido vítimas de uma emboscada. O policial baleado foi atingido na perna. Ele foi levado para um hospital particular da região.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os soldados da PM dispararam, ao todo, 15 vezes. Um deles, que estava na direção do veículo, atirou duas vezes. O outro efetuou 13 disparos e foi alvo dos criminosos com um tiro na perna.