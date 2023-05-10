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Jardim Carapina

PMs de folga são alvo de emboscada e um policial é baleado na Serra

Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido pelo crime e o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2023 às 14:01

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 14:01

Policiais foram alvo de tiros quando saíam do bairro Jardim Carapina, na Serra
Local onde policiais foram alvo de tiros quando saíam do bairro Jardim Carapina, na Serra Crédito: Oliveira Alves
Dois policiais militares foram alvo de uma emboscada durante a madrugada desta quarta-feira (10), em Jardim Carapina, na Serra. Eles passaram o dia na casa de parentes que moram no bairro e teriam percebido a presença de indivíduos suspeitos no entorno horas antes do crime. Quando estavam saindo da região, por volta de 1h30, ouviram disparos de arma de fogo e reagiram, saindo do carro e atirando contra os indivíduos. Um soldado acabou baleado, e os dois conseguiram sair do local, indo direto para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar a informação de que os militares haviam sido vítimas de uma emboscada. O policial baleado foi atingido na perna. Ele foi levado para um hospital particular da região.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os soldados da PM dispararam, ao todo, 15 vezes. Um deles, que estava na direção do veículo, atirou duas vezes. O outro efetuou 13 disparos e foi alvo dos criminosos com um tiro na perna.
De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido pelo crime. A corporação informou ainda que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que apura confronto com agentes do Estado.

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