PM reage a assalto e mata mulher suspeita de dar cobertura a criminosos

Segundo a polícia, Rayane Santos Santana estava em um carro que dava cobertura aos dois assaltantes Crédito: Reprodução/Facebook

Uma universitária de 20 anos morreu após um assalto em uma casa de carnes de São Francisco, região de Jacaraípe, na Serra, na noite de sábado. Segundo a polícia, Rayane Santos Santana estava em um carro que dava cobertura aos dois assaltantes. Ela acabou morta pelo marido da dona do estabelecimento, um soldado da Polícia Militar de 28 anos, que reagiu à ação. Outro bandido acabou baleado e foi detido. Já um terceiro, conseguiu fugir.

De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 19 horas quando dois assaltantes invadiram uma casa de carnes, na Avenida Abdo Saad, na Serra. No momento do crime, o soldado da PM estava no caixa do comércio ajudando a mulher, que havia ido ao banheiro.

A mulher do policial, uma comerciante de 33 anos, contou que os dois criminosos estavam armados. Eles apontaram as armas para o PM anunciaram o assalto.

Meu marido se identificou como policial e reagiu, tentando segurar a arma de um dos bandidos. Mas o ladrão conseguiu se desvencilhar e roubou o caixa do comércio. Os dois bandidos fugiram pela rua, cada um para um lado, e meu marido foi atrás, lembrou a vítima.

Comerciante que teve casa de carnes assaltada neste sábado na Serra Crédito: Elis Carvalho

Ela contou que o assaltante que não estava com o dinheiro roubado entrou em uma churrascaria lotada. Com medo de colocar os clientes em perigo dentro de um local fechado, o soldado resolveu ir atrás do outro bandido, que correu em direção à praia.

Ao vê-lo entrando em um carro que estava estacionado com portas abertas e farol desligado, houve uma troca de tiros entre o policial e o criminoso. A comerciante não soube dizer quem atirou primeiro, mas o PM conseguiu acertar o assaltante e Rayane, que estava no banco do motorista. A polícia não informou por quantos tiros o casal foi atingido, mas afirmou que Rayane é suspeita de dar cobertura aos assaltantes. Segundo o irmão dela, Rodrigo Santana, de 23 anos, o tiro passou banco do motorista, acertou as costas da vítima e a bala transfixou para o peito.

Mesmo feridos, eles ainda andaram um pouco com o carro. Já o policial, voltou ao comércio e acionou o Ciodes.

De acordo com testemunhas, logo depois Rayane saiu do carro na direção de alguns quiosques para pedir ajuda. Ela não resistiu e caiu morta no chão. O assaltante que estava no carro ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves. A polícia também não informou por quantos disparos eles foram atingidos. O terceiro criminoso conseguiu fugir.

ENTREVISTA

Muito abalada, a comerciante de 33 anos, mulher do policial que reagiu a um assalto na Serra, contou que ficou surpresa ao ver que os criminosos contaram com a ajuda de uma jovem. Ela contou que possui o comércio há apenas dois meses.

Como foi o momento do assalto?

Meu esposo veio me buscar porque a gente ia lanchar. Ele ficou no caixa enquanto fui ao banheiro e já ouvi os bandidos gritando Perdeu!. Meu marido se identificou como polícia, mas o bandido já sacou a arma para atirar. Meu esposo segurou a mão do criminoso para evitar o disparo. Enquanto isso, o outro pegou o dinheiro do caixa e os dois fugiram.

O que aconteceu depois?

Um dos bandidos entrou em uma churrascaria. Meu marido foi um herói por preservar a vida das pessoas na rua. Em momento nenhum ele atirou até perceber que não havia outras pessoas por perto. O outro bandido foi em direção a praia e meu marido foi atrás dele, tentando recuperar a gaveta.

Como foi o confronto?

Quando o bandido correu, já havia um carro preto esperando por ele. Ele abriu a porta para entrar no carro e já virou apontando a arma pro meu marido. Meu marido abaixou. Houve a troca de tiros, mas eu não sei quem atirou primeiro, acredito que tenha sido o bandido. A motorista do carro arrancou e foi embora, mas lodo depois ela parou, ferida e morreu na rua.

O que passou na sua cabeça?

Eu não tive nem forças para levantar, de tão abalada. Nunca tinha passado por isso, só tenho o comércio há dois meses. Naquele momento eu pensei que, se meu esposo não tivesse segurando a arma do bandido, ele poderia ter sido morto, porque ele se identificou como polícia. Ele poderia estar morto.

Como foi ver que uma mulher participou do crime?

A gente fica pensando o que leva uma pessoa a se envolver numa situação dessa. Uma menina tão bonita. Segundo a família dela, ela ganhava uma boa pensão e não tinha porque fazer isso. Mas que ela se envolveu com coisas erradas... É muito triste.



