PM baleado na cabeça na Serra durante abordagem segue internado

Parentes do policial militar Saimen Rodrigues, internado desde que levou um tiro na cabeça na última quarta (1), usaram as redes sociais dele para atualizar estado de saúde

Saimen Rodrigues baleado na cabeça em cidade Pomar, Serra. (Reprodução redes sociais)

O soldado Saimen Rodrigues, da Polícia Militar do ES, baleado na cabeça no dia 1º de maio, em Cidade Pomar, na Serra, continua internado, segundo divulgado por familiares no perfil do policial no Instagram. A publicação ainda informa que seu estado de saúde é estável e que, nesta segunda-feira (6), a sedação foi retirada.

“Agora é aguardar o tempo dele acordar”, disse o anúncio.

O policial militar foi baleado durante uma abordagem a um veículo. Outro soldado envolvido na ocorrência e que estava ao lado do policial baleado relatou que eles patrulhavam a Avenida Laranjeiras quando visualizaram um veículo que mudou de direção e começou a fazer manobras perigosas após o condutor avistar a viatura.

O soldado relatou ainda que ele e o parceiro deram voz de parada aos ocupantes do veículo, mas o condutor teria desobedecido e acelerado. Os policiais, então, pediram reforço de mais viaturas e o carro em que estavam os suspeitos acabou colidindo na altura da Rua Jabuticaba, ainda em Cidade Pomar.

Ainda segundo o soldado, após a colisão, os policiais perceberam disparos vindo do carro onde estavam os suspeitos. Os agentes então revidaram e dois suspeitos saíram do carro com a arma em punho, mas acabaram se rendendo e se jogaram no chão. O outro soldado foi em direção ao veículo para verificar se ainda havia alguém lá dentro e foi atingido por um disparo na cabeça.

A suspeita é de que haveria uma terceira pessoa dentro do carro. Enquanto o soldado baleado era socorrido pelo colega, os suspeitos que haviam se rendido aproveitaram para fugir.

Prisão de suspeito

A Polícia Militar prendeu no dia seguinte ao crime, 2 de maio, um homem de 25 anos, suspeito de atirar no soldado. Ele foi identificado pela PM após dar entrada no Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. A identidade do preso não foi divulgada.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele acabou sendo baleado durante a troca de tiros com os policiais militares e está internado. Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

Uma mulher de 25 anos foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

Questionada nesta segunda-feira sobre atualizações do caso, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e não há detalhes que possam ser repassados, no momento.

