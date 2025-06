Dentro de uma casa

PM apreende grande quantidade de drogas e R$ 32 mil em operação em Vitória

Ação contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que apontou uma residência onde estavam os entorpecentes; uma adolescente grávida foi detida

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:48

Material apreendido em residência no bairro Santos Reis, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma grande quantidade de drogas e mais de R$ 32 mil em dinheiro foram apreendidos dentro de uma casa, nesta quinta-feira (26), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Santos Reis, em Vitória. A ação contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que apontou uma residência onde estavam os entorpecentes. >

Dentro do imóvel, os policiais encontraram 204 papelotes de cocaína, 141 unidades de haxixe, 113 buchas de maconha, 380 gramas de crack, 585 gramas de pasta base de cocaína e 7,8 kg de comprimidos usados para mistura de entorpecentes. Também foram apreendidos seis balanças de precisão, rádios comunicadores e R$ 32.186,50 em espécie.>

No local estava uma adolescente de 14 anos, que está grávida e foi levada à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deacle), em Vitória. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre os procedimentos adotados em relação à ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.>

