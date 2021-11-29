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Dentro de carro

Pintor sai para comprar cerveja e é encontrado morto na Serra

Aílton Amaral de Jesus, de 35 anos, morreu após ser atingido com dois disparos. A companheira do pintor foi procurá-lo e o encontrou morto dentro do carro dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2021 às 12:46

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:46

Aílton Amaral de Jesus, de 35 anos Crédito: Reprodução
Um pintor foi morto a tiros dentro do próprio carro na noite deste domingo (28), em Novo Horizonte, na Serra, Grande Vitória. O crime ocorreu na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do bairro. Aílton Amaral de Jesus, de 35 anos, morreu após ser atingido com dois disparos.
Segundo a filha da vítima, o pai passou o dia bebendo com um amigo e a companheira. A filha ainda afirmou que Aílton tinha saído à noite para comprar mais bebida, mas não voltou para casa.
“Eu fiquei sabendo que ele saiu com a minha madrasta, foi lá para Jacaraípe. De lá foi para Bicanga, com um amigo e a madrasta, depois ele e o amigo foram para o bar e comprar cerveja”, contou à reportagem da TV Gazeta.
Ainda de acordo com a filha, o amigo voltou para a casa sem o pai dela. “Aí minha madrasta perguntou onde ele (Aílton) tava, e ele (o amigo) disse que meu pai tinha deixado ele em um ponto e voltou, mas ele (o amigo) voltou sem meu pai. Quando saiu da casa da minha madrasta, o amigo dele estava com uma roupa, quando voltou estava com outra”, explicou.
A companheira de Aílton foi procurá-lo e o encontrou morto dentro do carro dele, atingido com dois disparos.
A Polícia Civil informou à reportagem da TV Gazeta que o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal.
*Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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