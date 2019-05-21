Um grupo criminoso que atuava na distribuição de drogas nos municípios de Serra, no Espírito Santo e Alcobaça, na Bahia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal . A ação, chamada de "Operação Serra Verde", contou com o apoio de policiais militares do ES e da BA.

Segundo a Polícia Federal, foram expedidos cinco mandados de prisão, sendo quatro cumpridos na Serra, Alcobaça (BA) e Foz do Iguaçu (PR). Um investigado segue foragido. Na ocasião, foi preso um criminoso em flagrante que não constava nos mandados, totalizando cinco prisões na operação.

Your browser does not support the audio element. PF prende integrantes de quadrilha de tráfico de drogas no ES

Ainda de acordo com a PF, também foram expedidos um total de 11 mandados de busca e apreensão, sendo cumpridos seis na Serra, quatro na cidade de Alcobaça e um em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro.

O fornecedor da droga (o tipo de entorpecente não foi informado pela PF) foi identificado e preso na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná e foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência atual na cidade de Armação de Búzios, no Rio.

Participaram da Operação 57 policiais federais, além de PMs da Bahia e Espírito Santo e cães farejadores dessas instituições.

AS INVESTIGAÇÕES

As investigações tiveram início em fevereiro de 2019 e permitiram identificar a rede de distribuição e seu fornecedor de drogas, de modo que as prisões, segundo a PF, vão interromper por completo as atividades ilícitas realizadas pelo grupo.