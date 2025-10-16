Home
PF mira fraude no Programa Farmácia Popular no ES e bloqueia R$ 1,5 milhão

Investigação apura uso de receitas falsas e dados de pessoas mortas para obtenção irregular de ressarcimentos

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:39

Operação Receita Fantasma foi deflagrada nesta quinta-feira (16), em Guarapari
Operação Receita Fantasma foi deflagrada nesta quinta-feira (16), em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Receita Fantasma, em Guarapari, no Espírito Santo, após identificar o uso de receitas médicas falsificadas, dados de pessoas falecidas e até registros de profissionais de outros Estados para cometer fraudes no Programa Farmácia Popular do Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens avaliados em R$ 1.595.639,88.

A investigação começou após o Ministério da Saúde detectar liberações de medicamentos não reconhecidas por pacientes e o uso indevido de dados pessoais de terceiros para obtenção de ressarcimentos indevidos. De acordo com a PF, os suspeitos utilizavam receitas médicas e carimbos falsos para simular a venda de medicamentos, registrando entregas inclusive em nome de pessoas que já haviam morrido.

Durante as buscas, os agentes encontraram e apreenderam celulares e receitas médicas em branco ou pré-preenchidas, todas com sinais de falsificação. O material será encaminhado para a perícia criminal federal, que vai apurar a extensão do esquema e identificar todos os envolvidos. A corporação informou que os crimes investigados incluem estelionato contra entidade pública, inserção de dados falsos em sistema de informação e falsidade ideológica.

