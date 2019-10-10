Home
Perseguição termina com policiais feridos após acidente na Serra

Um soldado e um cabo da Polícia Militar foram socorridos por uma viatura da corporação

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 07:49

 - Atualizado há 6 anos

Policiais militares ficam feridos após perseguição Crédito: Antonio Carlos Aprígio

Dois policiais militares ficaram feridos durante uma perseguição e troca de tiros com suspeitos de roubarem uma moto no bairro Jardim Atlântica, região de Jacaraípe, na Serra, na manhã de quarta-feira (09).

De acordo com informações da polícia, por volta das 6h, um soldado e um cabo da PM viram os suspeitos passando com a moto na orla de Jacaraípe. Eles constataram que o veículo era roubado por conta da placa e deram ordem de parada, mas os criminosos fugiram.

A dupla de moto foi perseguida pela Avenida Abdo Saad e em várias ruas de Jacaraípe. Não foi informado o momento da troca de tiros, mas, por causa do tiroteio e da velocidade durante a perseguição, o soldado perdeu o controle da direção e a viatura bateu em uma árvore e em um muro.

No bairro Costa Dourada, os ladrões abandonaram a moto e fugiram a pé. A polícia disse que a moto foi roubada de uma mulher e estava sendo usada em assaltos nas ruas de Jacaraípe. Os suspeitos não foram localizados.

Os policiais envolvidos no acidente foram levados em viaturas da Polícia Militar para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. Os militares foram medicados e já receberam alta nesta quarta-feira.

