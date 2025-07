Grande Vitória

Perseguição termina com apreensão de quatro fuzis e drogas em Vila Velha

A perseguição foi iniciada na Rodovia Darly Santos quando a Guarda Municipal tentou abordar um veículo, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu

Durante a vistoria no carro, os agentes encontraram drogas e uma quantia em dinheiro. O caso teve desdobramentos no bairro Balneário Ponta da Fruta, onde, com apoio da Polícia Militar, foram encontrados quatro fuzis, além de munição, mais drogas e dinheiro. Um suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado. >