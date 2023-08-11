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Tensão e tiros

Perseguição na Reta da Penha: suspeito de arrastões é preso em Vitória

A Polícia Civil e a Guarda Municipal estavam em busca de dois homens suspeitos de realizar arrastões em vários bairros da Grande Vitória, inclusive durante a madrugada, horas antes da perseguição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2023 às 16:07

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 16:07

A tensão tomou conta de um trecho da Reta da Penha, um dos pontos mais movimentados de Vitória, quando tiros interromperam a rotina e provocaram tumulto entre trabalhadores e pedestres na manhã desta sexta-feira (11).
A Polícia Civil e a Guarda Municipal estavam em busca de dois homens suspeitos de arrastões em vários bairros da Grande Vitória, inclusive durante a madrugada, horas antes da perseguição. A operação culminou em um confronto armado e na prisão de um deles. Um vídeo registrado na Reta da Penha mostra uma viatura da Guarda entrando no bairro, momentos antes da prisão.
A perseguição começou depois de um alerta do cerco inteligente de segurança, localizado na Ponte da Passagem, que identificou a passagem da moto onde os dois estavam. A moto saiu da Serra e chegou ao município de Vitória, quando a Guarda foi acionada.
Durante a fuga, os dois suspeitos ainda teriam jogado a moto na direção dos guardas municipais e passado sobre a calçada. Depois disso, os suspeitos pularam no canal de Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, tiros foram disparados contra os agentes, que revidaram.
Pessoas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta relataram ter escutado o barulho dos tiros. Uma delas afirmou ter ouvido 12 disparos de arma de fogo. Durante a operação, um dos suspeitos conseguiu escapar, enquanto o outro correu para a região do bairro Santa Luiza. No entanto, agentes conseguiram prender o indivíduo, que posteriormente se identificou como João Vitor Müller, de 25 anos.
Com o suspeito detido, foram apreendidos: uma arma falsa, uma chave utilizada em furtos de motos, uma touca ninja e outros itens. A moto utilizada pela dupla durante os arrastões, encontrada durante a operação, havia sido roubada no mês anterior e tinha placa adulterada, segundo a Guarda Municipal.
Suspeito de arrastões foi preso e teve arma falsa apreendida em Vitória
Suspeito de arrastões foi preso e teve arma falsa apreendida em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes
Apenas nesta sexta (11), a Guarda Municipal informou que os suspeitos haviam realizado ao menos sete arrastões. O capturado foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.
Na tarde desta sexta (11), a Polícia Civil, disse, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante.

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