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Após denúncia anônima

Laboratório de cultivo de maconha é descoberto pela polícia na Serra

Denunciante informou, por meio do Dique-Denúncia 181, que um suspeito de 25 anos estava usando imóvel no bairro Parque Residencial Tubarão para o plantio da droga
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

11 ago 2023 às 11:24

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 11:24

Laboratório clandestino é encontrado pela Polícia Militar após denúncia anônima
Laboratório clandestino é encontrado pela Polícia Militar após denúncia anônima Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a descobrir um laboratório clandestino destinado ao cultivo de maconha na noite da última quinta-feira (10), em Parque Residencial Tubarão, na Serra. A Polícia Militar recebeu informação, por meio do Dique-Denúncia 181, de que havia um suspeito praticando atividades suspeitas no bairro.
Segundo a Polícia Militar, o denunciante disse que o suspeito, de 25 anos, estava operando um laboratório clandestino destinado ao cultivo de maconha em um imóvel no bairro. Com as informações, uma operação foi realizada na região, em conjunto, entre militares e o Serviço de Inteligência do 6º Batalhão de Polícia Militar.
Quando estavam chegando ao local, militares constataram um forte odor da droga nas proximidades do imóvel. Já do lado de fora da residência, os policiais encontraram um recipiente com folhas secas de uma substância, com características semelhantes à da maconha, prontas para serem embaladas.
Ainda do lado de fora, os PMs observaram, por uma das janelas, diversas plantas de maconha cultivadas em um ambiente com iluminação artificial, indicando que havia uma presença de uma espécie de estufa improvisada para a cultivação da planta.
Já dentro do imóvel, a Polícia Militar encontrou 41 pés de maconha e os equipamentos relacionados ao cultivo da planta, sendo seis lâmpadas especiais, cinco fontes de energia e uma balança de precisão. Os militares ainda teriam encontrado dois potes com a droga já processada e uma arma de brinquedo.
Um certificado de reservista e uma carteira de identidade com o nome do suspeito informado pelo denunciante foram encontrados no imóvel, informou a Polícia Militar. Como a pessoa a quem pertence o documento não estava no local e não foi detida e autuada, o nome não está sendo divulgado. Segundo a corporação, o suspeito não estava no local no momento da ação e buscas foram feitas na região, mas não obtiveram sucesso.
O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

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