Perseguição acaba com suspeito morto por carro onde estava alvo de tiros na Serra

O caso começou após um homem ser baleado no bairro Balneário de Carapebus e ser perseguido pelas ruas da cidade por dupla numa motocicleta

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:37

Imagens mostram situação da rua após acidente envolvendo atiradores e vítima Crédito: Rede Social

Uma tentativa de fuga após ataques a tiros desencadeou uma perseguição pela Serra e terminou com um dos suspeitos dos disparos morto. O caso começou com uma tentativa de homicídio em Balneário Carapebus, nesta sexta-feira (17), e teve um desfecho fatal em Cidade Continental, quando o carro que transportava a vítima, um rapaz de 23 anos, atingiu a motocicleta em que os supostos atiradores estavam.

Segundo polícias militares detalharam no chamado do Ciodes, para conseguir ajuda, o baleado, atingido na coxa e dorso, entrou em um Fiat Palio que passava pelo local. Enquanto o condutor do Palio socorria o jovem, a situação escalou: os supostos assassinos começaram a seguir o veículo, disparando diversas vezes contra o carro. Uma fotografia revela a intensidade da ação, mostrando ao menos seis perfurações de bala na área do porta-malas.

Como forma de parar os bandidos, o motorista do automóvel colidiu de propósito com a moto na Avenida Meridional, em Cidade Continental. O piloto e a pessoa na garupa caíram, ficando gravemente feridos. Conforme o documento de registro da polícia, um deles morreu no local e outro foi socorrido ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, também na Serra. Devido à colisão, a frente do Fiat ficou destruída.

Suspeitos atiram contra Fiat Palio e veículo fica com a frente destruída após motorista jogar carro contra eles Crédito: Leitor A Gazeta

Depois da batida, o condutor do Palio parou em Novo Horizonte, solicitando ajuda a policiais que estavam na região. O rapaz de 23 anos recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.

A identidade da vítima, contudo, revelou detalhes adicionais. Segundo apuração da TV Gazeta, o jovem tem passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e agressões com base na Lei Maria da Penha. Durante o socorro, uma arma de fogo com dois carregadores e 30 munições foram apreendidos com ele.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a conclusão das diligências, a corporação dará mais detalhes sobre o caso.

