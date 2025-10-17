Home
>
Polícia
>
Perseguição acaba com suspeito morto por carro onde estava alvo de tiros na Serra

Perseguição acaba com suspeito morto por carro onde estava alvo de tiros na Serra

O caso começou após um homem ser baleado no bairro Balneário de Carapebus e ser perseguido pelas ruas da cidade por dupla numa motocicleta

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:37

Morte, perseguiçã
Imagens mostram situação da rua após acidente envolvendo atiradores e vítima Crédito: Rede Social

Uma tentativa de fuga após ataques a tiros desencadeou uma perseguição pela Serra e terminou com um dos suspeitos dos disparos morto. O caso começou com uma tentativa de homicídio em Balneário Carapebus, nesta sexta-feira (17), e teve um desfecho fatal em Cidade Continental, quando o carro que transportava a vítima, um rapaz de 23 anos, atingiu a motocicleta em que os supostos atiradores estavam.

Recomendado para você

Kallebe Gomes, de 1 ano e 7 meses, foi assassinado a socos no bairro Bom Pastor, em Viana, em outubro de 2014. O padrasto do menino, que era menor de idade, confessou o crime naquela época

Mulher é condenada a 34 anos de reclusão por omissão na morte do filho

O caso começou após um homem ser baleado no bairro Balneário de Carapebus e ser perseguido pelas ruas da cidade por dupla numa motocicleta

Perseguição acaba com suspeito morto por carro onde estava alvo de tiros na Serra

Animal estava amarrado em terreno, sendo socorrido por equipes da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal, na sexta-feira (17)

Cavalo é resgatado após 3 dias preso sem água e comida em Cachoeiro

Segundo polícias militares detalharam no chamado do Ciodes, para conseguir ajuda, o baleado, atingido na coxa e dorso, entrou em um Fiat Palio que passava pelo local. Enquanto o condutor do Palio socorria o jovem, a situação escalou: os supostos assassinos começaram a seguir o veículo, disparando diversas vezes contra o carro. Uma fotografia revela a intensidade da ação, mostrando ao menos seis perfurações de bala na área do porta-malas.

Como forma de parar os bandidos, o motorista do automóvel colidiu de propósito com a moto na Avenida Meridional, em Cidade Continental. O piloto e a pessoa na garupa caíram, ficando gravemente feridos. Conforme o documento de registro da polícia, um deles morreu no local e outro foi socorrido ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, também na Serra. Devido à colisão, a frente do Fiat ficou destruída.

Suspeitos atiram contra Fiat Palio e veículo fica com a frente destruída após motorista jogar carro contra elestra eles
Suspeitos atiram contra Fiat Palio e veículo fica com a frente destruída após motorista jogar carro contra eles Crédito: Leitor A Gazeta

Depois da batida, o condutor do Palio parou em Novo Horizonte, solicitando ajuda a policiais que estavam na região. O rapaz de 23 anos recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.

A identidade da vítima, contudo, revelou detalhes adicionais. Segundo apuração da TV Gazeta, o jovem tem passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e agressões com base na Lei Maria da Penha. Durante o socorro, uma arma de fogo com dois carregadores e 30 munições foram apreendidos com ele.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a conclusão das diligências, a corporação dará mais detalhes sobre o caso. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais