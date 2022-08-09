Perseguição a carro roubado termina com tiroteio e prisão na Serra

Uma perseguição a um carro roubado terminou com tiroteio entre policiais militares e suspeitos no bairro Taquara I, na Serra , durante a madrugada desta terça-feira (9). Um dos ocupantes do veículo, um jovem de 23 anos, foi preso e uma arma foi apreendida. Os outros envolvidos conseguiram fugir pulando muros de casas da vizinhança. Mais de 35 tiros foram disparados durante a ação.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o tiroteio (veja acima). Nas imagens, o carro em que os suspeitos estavam aparece em alta velocidade e, ao fazer uma curva, acaba batendo em um muro. Na sequência, os indivíduos saem do veículo e barulhos de tiros começam.

Dentro do carro perseguido na Serra, os militares apreenderam um revólver calibre 38Dentro do carro perseguido na Serra, os militares apreenderam um revólver calibre 38 Crédito: DivulgaçãoDivulgação

Conforme a Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento pelo bairro quando os policiais viram o carro, modelo Fiat Siena branco, que arrancou em alta velocidade. Uma perseguição teve início e seguiu até a rua Porto Canoa, quando o veículo bateu em um meio fio e, em seguida, contra um muro.

Os suspeitos saltaram do carro e começaram a atirar contra os militares, que revidaram. No total, conforme o registro da ocorrência da Polícia Militar , mais de 35 tiros foram disparados.

A polícia explicou que os suspeitos conseguiram fugir pulando muros de casas ao redor. Um deles, porém, de 23 anos, foi encontrado deitado no banco do carona, sem ferimentos. No carro, os militares encontraram um revólver calibre 38 e um celular e, ao próximo ao veículo, foram recolhidas 11 cápsulas de munições.

O carro, que possuía restrição de furto e roubo, além do homem detido e da arma apreendida, foram levados para a Delegacia Regional da Serra.