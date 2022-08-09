Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Perseguição a carro roubado termina com tiroteio e prisão na Serra

Jovem de 23 anos foi preso e um revólver calibre 38 foi apreendido na madrugada desta terça-feira (9), em Taquara I; outros ocupantes do carro conseguiram fugir
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 ago 2022 às 11:20

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 11:20

Uma perseguição a um carro roubado terminou com tiroteio entre policiais militares e suspeitos no bairro Taquara I, na Serra, durante a madrugada desta terça-feira (9). Um dos ocupantes do veículo, um jovem de 23 anos, foi preso e uma arma foi apreendida. Os outros envolvidos conseguiram fugir pulando muros de casas da vizinhança. Mais de 35 tiros foram disparados durante a ação.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o tiroteio (veja acima). Nas imagens, o carro em que os suspeitos estavam aparece em alta velocidade e, ao fazer uma curva, acaba batendo em um muro. Na sequência, os indivíduos saem do veículo e barulhos de tiros começam. 
Dentro do carro perseguido na Serra, os militares apreenderam um revólver calibre 38
Dentro do carro perseguido na Serra, os militares apreenderam um revólver calibre 38Dentro do carro perseguido na Serra, os militares apreenderam um revólver calibre 38 Crédito: DivulgaçãoDivulgação
Conforme a Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento pelo bairro quando os policiais viram o carro, modelo Fiat Siena branco, que arrancou em alta velocidade. Uma perseguição teve início e seguiu até a rua Porto Canoa, quando o veículo bateu em um meio fio e, em seguida, contra um muro.
Os suspeitos saltaram do carro e começaram a atirar contra os militares, que revidaram. No total, conforme o registro da ocorrência da Polícia Militar, mais de 35 tiros foram disparados.
A polícia explicou que os suspeitos conseguiram fugir pulando muros de casas ao redor. Um deles, porém, de 23 anos, foi encontrado deitado no banco do carona, sem ferimentos. No carro, os militares encontraram um revólver calibre 38 e um celular e, ao próximo ao veículo, foram recolhidas 11 cápsulas de munições.
O carro, que possuía restrição de furto e roubo, além do homem detido e da arma apreendida, foram levados para a Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A arma e as munições foram encaminhadas ao Departamento de Criminalística - Balística e o carro apreendido foi levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

Veja Também

Homem é assassinado dentro do Terminal de Campo Grande em Cariacica

Empreiteira de Vila Velha é arrombada oito vezes em 40 dias

Deficiente visual tem celular roubado quando usava o aparelho em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz
Imagem de destaque
Um terço dos projetos contra desastres no PAC de 2023 não saiu do papel
Imagem de destaque
Homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar a Alemanha por mais de 3 meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados