Mãe descobre que filho foi assassinado ao receber fotos no Whatsapp

O que aconteceu foi um caso numa boate ano retrasado. Ele estava na boate com um amigo. Esse amigo estava armado, foi no banheiro e meu filho foi junto. Um policial estava no mesmo lugar se divertindo e denunciou que os dois estavam armados na festa. Meu filho foi detido e foi liberado, só isso. Em 2012, ele estava em uma área de caça com uma espingarda de chumbinho. Um moleque pegou o pescoço dele durante uma briga por causa de namoradinha, e a espingarda de chumbinho disparou no braço do rapaz. Meu filho era novo, tinha 18 anos na época. O menino que fez isso sabia que era o errado da história e sumiu. Depois, a família tentou tirar a denúncia, mas não deu certo. Gente, meu filho nunca foi criminoso, nunca teve problema com a Justiça. Era um menino do bem e trabalhador.