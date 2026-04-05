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Tentativa de homicídio

Pedreiro leva dois tiros e polícia suspeita de disputa por terras em Vila Velha

Crime aconteceu no bairro Pontal das Garças; vítima foi socorrida pelo Samu com vida para um hospital
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

05 abr 2026 às 11:53

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 11:53

Um pedreiro de 53 anos foi baleado no rosto e no peito na tarde de sábado (4), no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. O crime assustou moradores da região. A motivação do crime pode ter relação com disputas envolvendo posse de terras.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a vítima estava em uma rua do bairro, por volta das 16h, quando foi surpreendida por um atirador que passou em um carro preto, efetuou vários disparos e fugiu. O nome da vítima não será divulgado.
Testemunhas relataram que o homem mora há muitos anos na região e é conhecido na comunidade. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem, ainda com vida, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Suspeita de motivação

Moradores, que preferiram não se identificar, acreditam que o crime possa ter relação com grilagem de terras na região. Segundo relatos, o pedreiro teria sido vítima desse tipo de crime e feito denúncias à polícia. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também recebe denúncias pela internet e pelo WhatsApp.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

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