Pedreiro leva dois tiros e polícia suspeita de disputa por terras em Vila Velha

Um pedreiro de 53 anos foi baleado no rosto e no peito na tarde de sábado (4), no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha . O crime assustou moradores da região. A motivação do crime pode ter relação com disputas envolvendo posse de terras.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a vítima estava em uma rua do bairro, por volta das 16h, quando foi surpreendida por um atirador que passou em um carro preto, efetuou vários disparos e fugiu. O nome da vítima não será divulgado.

Testemunhas relataram que o homem mora há muitos anos na região e é conhecido na comunidade. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem, ainda com vida, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Suspeita de motivação

Moradores, que preferiram não se identificar, acreditam que o crime possa ter relação com grilagem de terras na região. Segundo relatos, o pedreiro teria sido vítima desse tipo de crime e feito denúncias à polícia. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A corporação destacou que informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também recebe denúncias pela internet e pelo WhatsApp.