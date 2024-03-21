"Pedágio do Tráfico": delegado fala sobre conduta 'importada' do RJ

No Estado vizinho, é comum traficantes cobrarem por instalação de serviços de TV a cabo, internet a comerciantes locais. Isso é conhecido como "pedágio do tráfico". Caso não paguem, esses empresários podem sofrer retaliações e serem proibidos de instalar qualquer produto na região dominada por aquela facção, expulsão, além de outras ações.

Informações obtidas pela colunista Vilmara Fernandes, dão conta que esse tipo de ação no Espírito Santo, vem sendo praticada por criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP), comandada pelos "irmãos Vera". Dois deles, Bruno Gomes Faria, o "Nono", Luan Gomes Faria, o "Kamu", estão presos. O terceiro, Gabriel Gomes Faria, o "Buti", está escondido no Rio de Janeiro, de onde importou esse tipo de cobrança.