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Até R$ 3 mil

"Pedágio do Tráfico": delegado fala sobre conduta 'importada' do RJ

Colunista Vilmara Fernandes deu, com exclusividade, o relato de um empresário que precisa pagar "pedágio" para o tráfico de drogas

Publicado em 21 de Março de 2024 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2024 às 18:11
Parece até filme, mas não é. Um empresário é obrigado a pagar R$ 3 mil, todo mês, de "pedágio" ao tráfico de drogas. A situação foi denunciada, com exclusividade, pela colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes. Em entrevista à TV Gazeta, nesta quinta-feira (21), o delegado Alan Andrade, chefe do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), explicou que essa conduta foi importada do Rio de Janeiro por criminosos capixabas. 
No Estado vizinho, é comum traficantes cobrarem por instalação de serviços de TV a cabo, internet a comerciantes locais. Isso é conhecido como "pedágio do tráfico". Caso não paguem, esses empresários podem sofrer retaliações e serem proibidos de instalar qualquer produto na região dominada por aquela facção, expulsão, além de outras ações. 
Informações obtidas pela colunista Vilmara Fernandes, dão conta que esse tipo de ação no Espírito Santo, vem sendo praticada por criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP), comandada pelos "irmãos Vera". Dois deles, Bruno Gomes Faria, o "Nono", Luan Gomes Faria, o "Kamu", estão presos. O terceiro, Gabriel Gomes Faria, o "Buti", está escondido no Rio de Janeiro, de onde importou esse tipo de cobrança. 

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