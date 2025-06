Padrasto foi preso

Pastor que denunciou estupro de menina em Vitória faz alerta; veja vídeo

Líder religioso disse que criança de 11 anos frequentava a igreja dele, sempre sozinha, e que às vezes até chegava lá pedindo comida

O pastor que chamou a polícia após descobrir que uma menina de 11 anos estava sendo abusada pelo padrasto, em Vitória, deixou um alerta para as pessoas: "Se alguém tiver alguma suspeita, procure conversar com a criança e denunciar, porque elas são indefesas, e às vezes uma ameaça cala elas". O líder religioso conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e revelou que a garota chegou até ele na quarta-feira (11) aos prantos.>