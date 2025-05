Crime

Pai que matou filha na frente da neta em Vitória vai a júri na segunda (19)

Sebastião Carlos da Silva é acusado de matar Brenda Luz da Silva, de 30 anos, durante uma discussão; crime foi presenciado pela filha da vítima, de apenas quatro anos

Publicado em 17 de maio de 2025 às 09:54 - Atualizado há 19 horas

Brenda Luz da Silva Crédito: Acervo Pessoal

Acusado de matar a própria filha com golpes de canivete, Sebastião Carlos da Silva irá a julgamento nesta segunda-feira (19). Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelo assassinato de Brenda Luz da Silva, com 30 anos na ocasião, ocorrido em junho de 2024 no bairro Santos Dumont, em Vitória.>

Por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, o MPES pleiteia a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, realizado em contexto de violência doméstica, configurando feminicídio. Segundo o Ministério Público, a promotoria pede, também, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, tanto materiais quanto morais, não inferior a 300 salários mínimos por vítima.>

A reportagem tenta contato com a defesa de Sebastião e o espaço segue aberto para manifestações. >

Sobre o crime

Sebastião Carlos da Silva após matar a própria filha, de 30 anos, em Vitória, na noite do dia 8 de junho, depois de uma briga entre os dois. Brenda Luz da Silva foi morta dentro de casa após de levar golpes de canivete no pescoço e em um dos seios. O homicídio ocorreu na casa da família na rua Loureiro Nunes, na Escadaria Plautino Augusto Malhães, no bairro Santos Dumont.>

>

Na época, moradores da região relataram ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que as confusões eram constantes na residência e na no dia do crime houve novamente briga na casa. Segundo testemunhas, o pai de Brenda estaria embriagado no momento do ocorrido. No mesmo prédio moravam o suspeito, Brenda, outras filhas do homem e alguns netos, incluindo a filha da vítima, uma criança com cerca de quatro anos. >

A Polícia Militar informou na época que o suspeito permaneceu no local e foi encontrado sentado na cama de sua residência. O indivíduo relatou que era pai da vítima, já teve vários problemas com a filha e a golpeou com um canivete. Com o homem, no momento da abordagem policial, foi encontrada a arma branca, ainda suja de sangue.>

