Quadrilha

Pai e filho são presos por roubos de veículos antigos na Serra

Um terceiro homem, apontado como receptador, também foi preso. Crimes ocorreram em supermercado e concessionária, e a Polícia Civil tenta identificar outros integrantes da quadrilha

Publicado em 30 de junho de 2025 às 12:30

A Polícia Civil descobriu uma associação criminosa especializada em roubar carros antigos na Serra. Pelo menos quatro casos são investigados pela Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) — entre eles o de uma Toyota Hilux levada do estacionamento de um supermercado. Três pessoas foram presas: o líder do grupo, o filho dele e um receptador >

As informações sobre as prisões e como agia o grupo foram divulgadas nesta segunda-feira (30). O delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da DFRV, explicou que os bandidos miravam veículos dos anos 90, 95 e 2000. Após os crimes, tinham três tipos possíveis de direcionamento:>

Adulteravam o veículo e repassavam para o receptador vender

Enviavam para desmanche e comercializam as peças, que acabam tendo valor elevado pelo veículo ser antigo



Retiravam as partes de cobre para venda e depois abandonavam o automóvel >

Líder trabalhava em concessionária

O delegado informou que o líder do bando trabalhava em uma concessionária na Serra. Em janeiro, a Polícia Civil começou as investigações sobre o grupo e chegou até ele. Ao descobrir que era monitorado, o homem de 47 anos resolveu pedir demissão, mas, antes, aproveitou para furtar dois veículos da loja, no dia 18 de junho. O crime foi flagrado por câmeras de segurança e é o vídeo que abre esta reportagem.>

>

"Eles agem em dupla ou trio, e sempre levam um veículo batedor. Depois, a organização criminosa vai acompanhando o carro até o destino", detalhou Ximenes. >

Furto no supermercado

No último dia 24, o grupo furto uma Toyota Hilux, do ano 2002, que estava estacionada em um supermercado na Serra. Eles também chegaram com um veículo batedor, conseguiram dar partida na caminhonete e fugiram. Tudo foi filmado. No dia seguinte, os policiais conseguiram prender três suspeitos em flagrante. >

Prisões

Veículos recuperados durante a prisão de três suspeitos de integrar quadrilha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O líder da quadrilha, o filho dele, de 22 anos, e o receptador, de 46 anos, foram presos no dia 25, na Serra — o bairro onde a captura aconteceu não foi informado. "O receptador chegou ao local da abordagem em posse do Renault (roubado na concessionária), com placas adulteradas. Eles não reagiram, a gente prendeu os três em flagrante", ressaltou o delegado.>

Eles vão responder por crimes de furto, adulteração veicular, associação criminosa e receptação. Os nomes dos presos não foram divulgados porque, segundo o delegado, as investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha. >

