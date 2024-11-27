Pai de ex-secretário de Obras de São Domingos do Norte foi morto por dívidas

Últimas prisões aconteceram em São Gabriel da Palha e na cidade baiana de Feira de Santana Crédito: Divulgação/PCES

Correção Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou que o filho da vítima, Cássio Oliveira Ribeiro, que era secretário de Obras de São Domingos do Norte na época do crime, deixou o cargo em agosto deste ano. O título e o texto foram corrigidos.

Segundo a corporação, as oito pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas e permanecem no sistema prisional. Além do mandante, um homem foi preso pelo homicídio nesta terça-feira (26), em Feira de Santana, na Bahia. As investigações apontaram que o grupo fazia parte de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes.

Apenas um deles teve o nome divulgado: o jogador de futebol identificado como Kel Baiano, preso na Paraíba . Segundo as investigações, o indivíduo teria sido responsável por organizar e contratar as pessoas envolvidas no homicídio.

As informações obtidas pela Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte serão utilizadas para a conclusão da apuração do crime que teve como vítima Manuel e também servirá para novas investigações de crimes cometidos, entre eles outros homicídios, em diversas cidades do Noroeste do Estado. Os suspeitos podem ter penas que superam 40 anos de prisão.

Your browser does not support the audio element. Pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte foi morto por dívidas

Relembre o crime

Manuel Alves Ribeiro (59), pai de ex-secretário de obras de São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo em um estabelecimento onde ocorria uma festa no dia 29 de julho de 2023.

De acordo com informações passadas por testemunhas à Polícia Militar no dia do crime, o local contava com segurança privada, mas os suspeitos tiveram acesso ao ambiente por uma área de mata e fugiram logo após os disparos.