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Mandante está preso

Pai de ex-secretário de Obras de São Domingos do Norte foi morto por dívidas

Investigações apontaram que oito pessoas são suspeitas de participarem do crime e de integrarem organização criminosa autora de outros homicídios

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 13:56

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2024 às 13:56
Últimas prisões aconteceram em São Gabriel da Palha e na cidade baiana de Feira de Santana
Últimas prisões aconteceram em São Gabriel da Palha e na cidade baiana de Feira de Santana Crédito: Divulgação/PCES

Correção

28/11/2024 - 1:13
Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou que o filho da vítima, Cássio Oliveira Ribeiro, que era secretário de Obras de São Domingos do Norte na época do crime, deixou o cargo em agosto deste ano. O título e o texto foram corrigidos.
O mandante do assassinato de Manuel Alves Ribeiro, conhecido como Manelão, de 59 anos, pai de Cássio Oliveira Ribeiro, ex-secretário de Obras de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso nesta terça-feira (26) na cidade vizinha de São Gabriel da Palha. As investigações da Polícia Civil apontam que o crime, ocorrido em julho de 2023, foi motivado por uma dívida dele com a vítima.
Segundo a corporação, as oito pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas e permanecem no sistema prisional. Além do mandante, um homem foi preso pelo homicídio nesta terça-feira (26), em Feira de Santana, na Bahia. As investigações apontaram que o grupo fazia parte de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes.
Apenas um deles teve o nome divulgado: o jogador de futebol identificado como Kel Baiano, preso na Paraíba. Segundo as investigações, o indivíduo teria sido responsável por organizar e contratar as pessoas envolvidas no homicídio.
As informações obtidas pela Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte serão utilizadas para a conclusão da apuração do crime que teve como vítima Manuel e também servirá para novas investigações de crimes cometidos, entre eles outros homicídios, em diversas cidades do Noroeste do Estado. Os suspeitos podem ter penas que superam 40 anos de prisão.
Pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte foi morto por dívidas

Relembre o crime

Manuel Alves Ribeiro (59), pai do secretário de obras de São Domingos do Norte
Manuel Alves Ribeiro (59), pai de ex-secretário de obras de São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo em um estabelecimento onde ocorria uma festa no dia 29 de julho de 2023.
De acordo com informações passadas por testemunhas à Polícia Militar no dia do crime, o local contava com segurança privada, mas os suspeitos tiveram acesso ao ambiente por uma área de mata e fugiram logo após os disparos.
A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas foi a óbito antes de dar entrada no hospital. A morte gerou grande comoção no município, pois além da vítima ser uma pessoa querida em São Domingos do Norte e região, é pai de Cássio Oliveira Ribeiro, que na época do assassinado ainda ocupava o cargo de secretário de Obras de São Domingos do Norte.

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