Mecânico foi morto em comício no ES por clientes insatisfeitos

“As investigações demonstram que houve uma briga entre os envolvidos por conta do conserto de um veículo. Um dos suspeitos não ficou satisfeito com o serviço prestado pelo mecânico, o que criou essa desavença. Posteriormente, eles se encontraram em um comício na cidade e se desentenderam novamente, o que culminou no assassinato”, explicou o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Polícia de Fundão. Os presos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz e encaminhados ao sistema prisional.