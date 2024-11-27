Mecânico foi morto em comício no ES por clientes insatisfeitos

Três pessoas foram presas suspeitas de matar o mecânico Silvaney Jadir de Araújo, de 38 anos, assassinado durante um comício em Timbuí, na cidade de Fundão, Região Metropolitana de Vitória, no dia 29 de setembro. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado após um desentendimento por causa de um serviço prestado pela vítima.
Carlos Alberto Pereira de Souza, de 29 anos, Gerfeson Ramos Mendes, de 23 anos, e Ingrid da Silva Rocha, de 25, foram indiciados pelo crime e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça. O primeiro homem foi capturado enquanto abastecia em um posto de combustíveis no Centro de Aracruz, Norte do Espírito Santo. Já os outros dois foram presos em Cisquini, Fundão. As datas das prisões não foram reveladas, mas a Polícia Civil divulgou o desfecho da investigação nesta quarta-feira (27).
“As investigações demonstram que houve uma briga entre os envolvidos por conta do conserto de um veículo. Um dos suspeitos não ficou satisfeito com o serviço prestado pelo mecânico, o que criou essa desavença. Posteriormente, eles se encontraram em um comício na cidade e se desentenderam novamente, o que culminou no assassinato”, explicou o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Polícia de Fundão. Os presos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz e encaminhados ao sistema prisional.
A reportagem tenta localizar as defesas dos presos. O espaço segue aberto para manifestação.