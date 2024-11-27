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Investigação

Mecânico foi morto em comício no ES por clientes insatisfeitos

Conclusão é da Polícia Civil que investigou o crime e indiciou três pessoas, que já estão presas

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2024 às 12:29
Três pessoas foram presas suspeitas de matar o mecânico Silvaney Jadir de Araújo, de 38 anos, assassinado durante um comício em Timbuí, na cidade de Fundão, Região Metropolitana de Vitória, no dia 29 de setembro. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado após um desentendimento por causa de um serviço prestado pela vítima.
Carlos Alberto Pereira de Souza, de 29 anos, Gerfeson Ramos Mendes, de 23 anos, e Ingrid da Silva Rocha, de 25, foram indiciados pelo crime e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça. O primeiro homem foi capturado enquanto abastecia em um posto de combustíveis no Centro de AracruzNorte do Espírito Santo. Já os outros dois foram presos em Cisquini, Fundão. As datas das prisões não foram reveladas, mas a Polícia Civil divulgou o desfecho da investigação nesta quarta-feira (27).
“As investigações demonstram que houve uma briga entre os envolvidos por conta do conserto de um veículo. Um dos suspeitos não ficou satisfeito com o serviço prestado pelo mecânico, o que criou essa desavença. Posteriormente, eles se encontraram em um comício na cidade e se desentenderam novamente, o que culminou no assassinato”, explicou o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Polícia de Fundão. Os presos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz e encaminhados ao sistema prisional.
Presos: Carlos Alberto Pereira de Souza, Gerfeson Ramos Mendes e Ingrid da Silva Rocha
Presos: Carlos Alberto Pereira de Souza, Gerfeson Ramos Mendes e Ingrid da Silva Rocha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A reportagem tenta localizar as defesas dos presos. O espaço segue aberto para manifestação. 

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