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Imóvel foi destruído

Dono de carreta promete casa nova a morador após acidente em Montanha

Ao realizar uma manobra, o condutor perdeu controle da direção da carreta e atingiu a residência, na última sexta-feira (22); imóvel foi condenado pela Defesa Civil Municipal

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 11:55

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2024 às 11:55
Situação da casa após ser atingida por carreta.
Situação da casa após ser atingida por carreta. Crédito: Leitor | A Gazeta
A família que teve a casa condenada pela Defesa Civil Municipal após o imóvel ser atingido por uma carreta no bairro Brasília, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, se mudou para outro imóvel da cidade, onde permanecerá vivendo de aluguel. A mudança aconteceu entre segunda (25) e a terça-feira (26). A empresa responsável pelo veículo informou para A Gazeta que vai arcar com os custos provisórios e também vai pagar uma residência nova para o morador.
Segundo o dono da casa, Washington Santos Augusto, ele deve se reunir novamente com o representante da transportadora Três Irmãos, que tem sede em Viana, na Grande Vitória, nesta quarta-feira (27), para conversar sobre a futura casa. Após o acidente, o dono da empresa informou para A Gazeta que o motorista da carreta Thiago Tigre Santos Matos foi dispensado.
A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com Thiago. O espaço está aberto para uma manifestação. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que indicou que ele estava conduzindo sob influência de álcool. O condutor recebeu um auto de infração de trânsito.

Vistoria

A casa atingida por uma carreta foi condenada pela Defesa Civil do município após vistoria realizada na manhã desta segunda-feira (25). O imóvel precisará ser demolido. O acidente deixou uma criança de nove anos ferida por partes da construção que caíram sobre ela.
O coordenador da Defesa Civil municipal, Laelton Santos, explicou que a edificação é antiga e não tem colunas. E por isso, quando uma parede é abalada, outras também são impactadas. “A casa está condenada. Como é uma construção antiga, ela não tem coluna. Como as paredes estão interligadas, quando uma é abalada, todas se movem e dão problemas na casa inteira”, afirmou.
O dono da casa, Washington Santos Augusto, também contratou um engenheiro para analisar a estrutura do imóvel. “Tem várias fissuras. A casa não está mais apta para moradia. Vamos preparar um laudo para o dono da casa para enviar para o proprietário do veículo”, disse o engenheiro Rhuan Marcos Giro, responsável pelo documento.

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