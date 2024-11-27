Mulher é salva por vizinhos de ser sequestrada pelo ex em Vila Velha

Um homem de 28 anos foi preso, na tarde de terça-feira (26), no bairro Praia de Itaparica , em Vila Velha, após ameaçar a ex-companheira, de 26, duas vezes no mesmo dia. Segundo a Polícia Militar , durante a primeira abordagem, ele teria tentado sequestrá-la, a forçando a entrar em um carro, mas foi impedido por vizinhos da mulher. A vítima foi à delegacia, registrou um boletim de ocorrência e, quando retornou à residência, o suspeito estava lá novamente. Ela, então, acionou a PM e o indivíduo foi imobilizado pelos policiais.

Ainda conforme a Polícia Militar, por volta das 14h30, ao caminhar pela rua, a vítima teria encontrado com o suspeito. Ele teria tentado agarrá-la, beijá-la e a puxado à força para dentro de um carro, deixando a ex-companheira com hematomas em um dos braços. A mulher, então, gritou por socorro e foi acudida por populares, que o impediram de raptá-la.

A polícia foi acionada e o homem foi embora. A vítima foi orientada a ir a uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência e fazer o pedido de medida protetiva. Após ela fazer o registro, no mesmo dia, o suspeito voltou até a portaria do prédio dela, insistindo, aos gritos, para falar com a vítima. A PM precisou ser acionada de novo, no mesmo dia. Consta no boletim que o suspeito "resistiu ativamente" a essa segunda abordagem e os militares precisaram imobilizá-lo para que ele fosse levado à delegacia.

Em depoimento à polícia, a vítima contou que teve um relacionamento de 3 meses com o suspeito, mas que estavam separados há 4 meses. A mulher também relatou ter sofrido abuso psicológico, e que o agressor ameaçava se matar caso ela não reatasse o relacionamento, dizendo que não aceitava vê-la com outro homem.

Avó do homem também pediu medida protetiva

No depoimento à polícia, ao qual A Gazeta teve acesso, a vítima relatou que o suspeito teria passagens pela Justiça pelos crimes de roubo, porte de armas e em outro caso de violência doméstica. A reportagem, então, fez uma consulta com o nome do suspeito (que não está sendo divulgado para resguardar a vítima) no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Ao todo, a consulta remeteu a cinco processos. Em abril de 2023, ele ficou preso preventivamente pelo crime de posse de drogas, mas foi solto e teve a prisão convertida em liberdade condicional. Há outro processo em andamento, iniciado também em abril de 2023, em que o suspeito responde pelos crimes de ameaça e vandalismo.

Além desses, foi possível constatar que a própria avó do suspeito também havia pedido, em janeiro de 2023, medida protetiva contra ele. Na decisão que concedeu a medida, consta que a avó relatou à justiça que o neto seria usuário de drogas e "em razão do vício, apresenta comportamento agressivo e desequilibrado, perturbando a todos os familiares. No dia dos fatos, ao ser questionado por suas atitudes, ameaçou a vítima de morte com duas facas nas mãos", diz o texto judicial.