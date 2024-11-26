Assaltante amarra pai, mãe e filha e rouba R$ 100 mil em São Gabriel da Palha

O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Crédito: Fernando Madeira

Uma família passou por momentos de tensão durante um assalto no bairro Populares, em São Gabriel da Palha , Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (26). Segundo a Polícia Militar, o proprietário da casa informou que a família foi amarrada por um suspeito encapuzado, em um cômodo, sendo exigido dinheiro deles.

O homem informou aos policiais que o criminoso foi até o cofre e roubou a quantia de aproximadamente R$ 100 mil em espécie, e algumas joias. Nenhum suspeito foi detido.

Ainda segundo a PM, a equipe se deslocou até o local e foi recebida por um morador, que informou que havia saído de casa, por volta das 5h da manhã, para caminhar. Quando retornou e se dirigiu aos fundos do imóvel, um suspeito estava escondido atrás de um balcão. O indivíduo surpreendeu o homem e anunciou o assalto em posse de uma arma de fogo, estando encapuzado e de luvas.

Em seguida, o suspeito entrou na residência e rendeu a esposa e a filha do morador. A família foi amarrada em um cômodo, sendo exigido dinheiro. Além da quantia e espécie e das joias roubadas, os celulares dos moradores foram jogados na piscina. O assaltante ainda roubou uma motoneta da família e fugiu do local. As vítimas foram orientadas a registrar o fato na delegacia.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que trabalhará para identificar e responsabilizar os suspeitos.