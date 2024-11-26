Jovem morre e outro fica ferido durante ataque a tiros em Vila Velha

Região onde o crime aconteceu durante a madrugada, no bairro Boa Vista I, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Um jovem de 18 anos morreu após ser alvo de um ataque a tiros na madrugada desta terça-feira (26) no bairro Boa Vista I, em Vila Velha . Outro rapaz, de 23 anos, também foi atingido e ficou ferido. A Polícia Militar disse que foi acionada para verificar a informação de uma tentativa de homicídio e esteve no bairro para checar a ocorrência. No local do crime, militares recolheram 30 munições calibre 9 mm que estavam em uma pochete.

Ainda conforme a PM, o jovem de 23 anos estava sentado na calçada, ferido com perfurações de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já havia sido acionado, mas populares resolveram socorrer a vítima e o levaram ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Os militares, então, seguiram para a unidade, onde foram informados que outro indivíduo, de 18 anos, também havia dado entrada baleado, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima de 18 anos foi identificada como José Wemerson Alves Silva. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, informou que ele não tem histórico criminal.

Apesar de a Polícia Militar informar que as duas pessoas foram vítimas de disparos de arma de fogo, a corporação não disse o que motivou o ataque, nem se os dois eram realmente alvos dos suspeitos.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a manhã desta terça-feira (26), nenhum suspeito havia sido detido. A corporação informou que detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.