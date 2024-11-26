PM apreende mais de 140 quilos de maconha e outras drogas em Fundão

Polícia Militar apreende quase 140 quilos de maconha e outros entorpecentes em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Polícia Militar apreendeu mais de 140 quilos de maconha, além ectasy, cocaína, skunk e crack, no bairro Enseada das Garças, em Fundão , no final da manhã desta terça-feira (26). Também foram encontrados dinheiro, um aparelho de prensa hidráulica utilizado para embalar drogas e outros materiais relacionados ao tráfico. Durante a ocorrência, dois suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia.

Segundo a PM, militares patrulhavam a região quando foram abordados por um popular relatando ter visto um carro parar em frente a uma casa do bairro duas vezes, deixar mochilas e caixas com o morador da residência. O denunciante afirmou ter visto dois homens armados em frente à casa no dia anterior.

Os policiais se deslocaram ao endereço e viram o veículo parando na frente da residência e o morador pedindo ao motorista que entrasse. O condutor, demonstrando nervosismo, abriu o porta-malas e retirou uma caixa. Diante da suspeita de que fosse algo ilícito, os militares se aproximaram e, ao notarem a presença dos agentes, os dois suspeitos correram pelos fundos do imóvel, mas foram cercados e detidos. Durante a abordagem, foi encontrada a quantia de R$ 282 em espécie no bolso do morador.

Na caixa transportada pelo motorista, um homem de 29 anos, os policiais localizaram 13 tabletes de crack, pesando cerca de 14 quilos, e uma sacola contendo comprimidos de ecstasy. O condutor confessou que havia sido chamado na noite de segunda-feira (25) para buscar a droga em Belo Horizonte, Minas Gerais, e entregá-la na residência em Fundão.

Ao ser questionado, o morador, de 41 anos, disse que havia maconha no imóvel, mas alegou que não era o proprietário das drogas e que apenas guardava os ilícitos. Durante as buscas na casa, os militares encontraram:

248 tabletes de maconha, pesando 142 quilos;

11 quilos de cocaína;

1 tablete de skunk;

30 unidades de skunk;

1 aparelho de prensa hidráulica com capacidade para 30 toneladas;

4 celulares;

Diversas anotações relacionadas ao tráfico;

1 relógio.

Aparelho de prensa hidráulica utilizado para a produção e compactação da droga Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Os dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz. O veículo utilizado no transporte foi levado para o pátio autorizado.