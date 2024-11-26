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Dois detidos

PM apreende mais de 140 quilos de maconha e outras drogas em Fundão

Uma prensa hidráulica utilizada para compactar e embalar drogas foi encontrada e também recolhida; dois suspeitos foram detidos

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2024 às 19:26
Polícia Militar apreende quase 140 quilos de maconha e outros entorpecentes em Fundão
Polícia Militar apreende quase 140 quilos de maconha e outros entorpecentes em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu mais de 140 quilos de maconha, além ectasy, cocaína, skunk e crack, no bairro Enseada das Garças, em Fundão, no final da manhã desta terça-feira (26). Também foram encontrados dinheiro, um aparelho de prensa hidráulica utilizado para embalar drogas e outros materiais relacionados ao tráfico. Durante a ocorrência, dois suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia.
Segundo a PM, militares patrulhavam a região quando foram abordados por um popular relatando ter visto um carro parar em frente a uma casa do bairro duas vezes, deixar mochilas e caixas com o morador da residência. O denunciante afirmou ter visto dois homens armados em frente à casa no dia anterior.
Os policiais se deslocaram ao endereço e viram o veículo parando na frente da residência e o morador pedindo ao motorista que entrasse. O condutor, demonstrando nervosismo, abriu o porta-malas e retirou uma caixa. Diante da suspeita de que fosse algo ilícito, os militares se aproximaram e, ao notarem a presença dos agentes, os dois suspeitos correram pelos fundos do imóvel, mas foram cercados e detidos. Durante a abordagem, foi encontrada a quantia de R$ 282 em espécie no bolso do morador.
Na caixa transportada pelo motorista, um homem de 29 anos, os policiais localizaram 13 tabletes de crack, pesando cerca de 14 quilos, e uma sacola contendo comprimidos de ecstasy. O condutor confessou que havia sido chamado na noite de segunda-feira (25) para buscar a droga em Belo Horizonte, Minas Gerais, e entregá-la na residência em Fundão.
Ao ser questionado, o morador, de 41 anos, disse que havia maconha no imóvel, mas alegou que não era o proprietário das drogas e que apenas guardava os ilícitos. Durante as buscas na casa, os militares encontraram:
  • 248 tabletes de maconha, pesando 142 quilos; 
  • 11 quilos de cocaína; 
  • 1 tablete de skunk;
  • 30 unidades de skunk; 
  • 1 aparelho de prensa hidráulica com capacidade para 30 toneladas; 
  • 4 celulares; 
  • Diversas anotações relacionadas ao tráfico; 
  • 1 relógio.
Polícia Militar apreende quase 140 quilos de maconha e outros entorpecentes em Fundão
Aparelho de prensa hidráulica utilizado para a produção e compactação da droga Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Os dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz. O veículo utilizado no transporte foi levado para o pátio autorizado.
A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos foram adotados em relação aos detidos. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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