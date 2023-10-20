Kel Baiano, durante entrevista coletiva, quando defendia o Nacional de Patos Crédito: Reprodução | TV Naça

Your browser does not support the audio element. Jogador é preso na PB por suspeita de ser mandante de homicídio no ES

g1 Paraíba, a polícia afirmou que ele é o suspeito de ser o mandante da morte e Manuel Alves Ribeiro, pai do secretário de Obras da cidade de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no município, no dia 29 de julho, Um jogador de futebol identificado como Kel Baiano, de 29 anos, foi preso na cidade de Patos, no sertão da Paraíba , na noite da última quarta-feira (18). Para o, a polícia afirmou que ele é o suspeito de ser o mandante da morte e Manuel Alves Ribeiro, pai do secretário de Obras da cidade de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no município, no dia 29 de julho, e o jogador estava foragido após mandado de prisão ser expedido pela Justiça.

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e cumprido pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco). Ainda de acordo com o g1, a Polícia Civil capixaba pediu ajuda à corporação paraibana para prender o jogador.

Um vídeo foi divulgado pela Draco através das redes sociais, no momento da prisão do jogador, que aparece algemado e sendo conduzido por policiais (veja as imagens abaixo). Kel Baiano já estava contratado para jogar no futebol do Rio Grande do Norte, também segundo a polícia.

Conforme destacou o g1, Kel Baiano foi encaminhado para a carceragem da Central de Polícia em Patos, onde ficará à disposição da Justiça. Outros detalhes não foram repassados.

O crime

Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento onde ocorria uma festa. De acordo com informações passadas por testemunhas à Polícia Militar no dia do crime, o local contava com segurança privada, mas os suspeitos tiveram acesso ao ambiente por uma área de mata e se evadiram logo após os tiros.

A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas foi a óbito antes de dar entrada no Hospital. A morte gerou grande comoção no município, pois além da vítima ser uma pessoa bastante querida em São Domingos do Norte e região, é pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte.

As investigações da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte foram concluídas em menos de dois meses e o inquérito policial foi submetido ao crivo do Ministério Público no dia 21 de setembro deste ano.

Seis suspeitos foram presos

Ao todo, seis suspeitos envolvidos no homicídio foram identificados. Cinco suspeitos de 23, 24, 32, 31 e 29 anos, foram detidos ainda no curso das investigações.

Segundo as investigações, os dois suspeitos, de 23 e 32 anos, foram responsáveis pela execução do crime. Os três suspeitos, de 24, 31 e 29 anos, foram responsáveis por dar auxílio aos atiradores, como transporte para fuga e o fornecimento das armas.

As prisões foram realizadas nos municípios de Colatina, Serra, São Domingos do Norte, no Espírito Santo e em Patos, no Estado da Paraíba.

Três indivíduos foram detidos no município de São Domingos do Norte, sendo um dos atiradores, de 23 anos, detido no dia 4 de agosto. Dois homens, de 24 e 31 anos, foram detidos nos dias 28 de agosto e 13 de setembro, respectivamente.

O segundo executor, de 32 anos, foi detido no dia 25 de agosto, no bairro Barcelona, na Serra, com apoio das Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e Serra. Já o suspeito de 29 anos, foi detido por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, no dia 27 de setembro, após o suspeito comparecer à sede da Deic de Colatina acompanhado da advogada.

Os cinco homens, detidos ainda no curso das investigações, foram indiciados por homicídio qualificado mediante a promessa de pagamento de recompensa. Eles seguem presos no sistema penitenciário capixaba.

O papel de Kel no crime

O jogador de futebol de 29 anos, detido nessa quarta-feira (18), na Paraíba, seria o sexto suspeito de envolvimento no crime. Segundo as investigações, o jogador teria sido responsável por organizar e contratar as pessoas envolvidas no homicídio.

Ele foi encaminhado à carceragem da Central de Polícia da Paraíba. O recambiamento do detido já foi solicitado ao Judiciário. As investigações relacionadas à participação do jogador ainda estão em andamento e seguem sob sigilo.

Carreira no futebol

Natural do estado da Bahia, Kel Baiano atuou por clubes da Paraíba e também por diversas equipes do nordeste. No Espírito Santo, onde é investigado por ser mandante de um homicídio, ele representou apenas o Real Noroeste.