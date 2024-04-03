Os casos em que o 'inglês' roubou a cena em ocorrências policiais no ES

Samuel Edward L. Cox e Osvaldo Marinho Barreto: dois casos onde o "inglês" roubou a cena em histórias policiais no ES Crédito: Fabrício Christ e Divulgação

Osvaldo Marinho Barreto ficou conhecido no Estado após fugir - pela porta da frente da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III) - no dia 2 de novembro de 2017. Antes da fuga, no entanto, ele deixou um recado, em inglês, para os colegas. No texto, escrito em um quadro localizado na biblioteca, o homem pedia desculpas por fugir e dizia orar pelos detentos, além disso, destacou que os colegas se tornaram família dele.

Britânico detido

Na noite de terça-feira (2), policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal, com um carro acidentado na Rodovia Norte Sul. Os militares entraram em contato com a vítima, de 28 anos. A mulher relatou que o ex-namorado, Samuel Edward L. Cox, havia furtado o carro dela. Ao perguntar a ele onde o veículo estava, o homem deu um soco no rosto e nas costas dela. Depois, se envolveu em um acidente de trânsito. Ele chegou a abandonar o automóvel em um posto de combustível.

O suspeito não falava português, então os policiais conversaram com ele em inglês. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o britânico disse que não sabia de carro nenhum e negou a agressão. A vítima afirmou que queria representar contra o ex, e que iria até a delegacia com a equipe. Na sequência, os xingamentos começaram.

No momento em que os policiais falaram que o suspeito teria que ir para a delegacia, o estrangeiro começou a negar, dizendo que não podia ser preso, pois era do Reino Unido. Em seguida, o homem foi algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura.

No trajeto para a delegacia, o suspeito xingou os policiais. Ele dizia que iria acabar com a carreira deles, pois era da Inglaterra, e que os policiais tinham que "olhar a raça dele". Veja abaixo as frases declaradas por ele que foram descritas no boletim de ocorrência:

You guys are in really f****** trouble" = Vocês estão f******

"I'm gonna f*** your career" = Eu vou f**** a carreira de vocês

"Look at my race" = Olha a minha raça

"I'm from England! You should'nt do this to me" = Eu sou da Inglaterra! Vocês não deveriam fazer isso comigo

Já na delegacia, segundo o boletim, enquanto os policiais faziam a ocorrência, o suspeito foi beber água no bebedouro, apertou o botão com o pé (já que estava algemado), se desequilibrou e bateu com o peito em uma prateleira. Ele teve que ser levado até o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá para fazer um curativo. Lá, a médica notou que o olho dele estava inchado, segundo os militares, devido ao acidente com o carro da ex.

O suspeito, no entanto, contou outra versão: disse que foi agredido pela ex e que teria ficado desacordado. Por isso, a médica orientou que ele fosse para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), onde o homem passou por uma tomografia, que não apontou nada, e recebeu alta. Só depois disso é que ele voltou para a delegacia.

A Polícia Civil informou que Samuel Edward L. Cox foi autuado em flagrante por "vias de fato, ameaça e injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".

Bilhete antes de fuga

Em 2017, um preso fugiu da penitenciária em Vila Velha, mas deixou um bilhete em inglês aos companheiros de cela Crédito: Reprodução

Osvaldo Marinho Barreto fugiu pela porta da frente da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), no dia 2 de novembro de 2017. Antes da fuga deixou um recado, em inglês, para os colegas. No texto, escrito em um quadro localizado na biblioteca, o homem pedia desculpas por fugir e dizia orar pelos detentos, além disso, destacou que os colegas se tornaram família dele.

Osvaldo foi recapturado no dia 27 de setembro de 2023, pela Polícia Civil do Estado do Pará. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que ainda afirmou que, em razão de decisão judicial extinguindo a punibilidade do crime cometido por Osvaldo, ele foi liberado.