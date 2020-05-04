Operação policial na Grande Vitória realiza 193 prisões em quatro dias

Operação Trabalhador começou na sexta-feria (1º) e terminou nesta segunda-feira (4) Crédito: Reprodução/Sesp

A Polícia Militar apresentou os resultados da Operação Trabalhador, que durou da sexta-feira, dia 1º de maio, até esta segunda-feira (4), em toda a Grande Vitória. Durante os quatro dias de operação, as polícias Militar e Civil abordaram quase 20 mil pessoas, realizando cerca de 200 prisões, entre elas as de três foragidos da justiça. Além disso, foram apreendidas também armas e drogas em grande quantidade.

Ao todo, foram 19.593 pessoas abordadas, dentre as quais 193 foram presas e conduzidas ao DPJ por crimes diversos e três foragidos da justiça foram recapturados. Também foram retiradas de circulação 18 armas de fogo, além da apreensão de 38 quilos de maconha, 1.684 buchas da mesma droga, 1.228 papelotes de cocaína e 1.362 pedras de crack.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou que a operação foi realizada de acordo com o planejamento desenvolvido pela Instituição. Um policiamento ostensivo eficaz e eficiente é desejado por todos os envolvidos, exigindo da Corporação um plano de emprego de recursos direcionados aos locais e horários de maior aglomeração de pessoas, de modo a dissuadir potenciais ações criminosas e aumentar a sensação de segurança das pessoas nos diversos municípios capixabas.