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Operação Trabalhador

Operação policial na Grande Vitória realiza 193 prisões em quatro dias

Operação Trabalhador teve início no dia 1º de maio e terminou nesta quarta-feria (4), com quase 200 prisões, além de drogas e armas apreendidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 20:22

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 20:22

Operação Trabalhador começou na sexta-feria (1º) e terminou nesta segunda-feira (4)
Operação Trabalhador começou na sexta-feria (1º) e terminou nesta segunda-feira (4) Crédito: Reprodução/Sesp
A Polícia Militar apresentou os resultados da Operação Trabalhador, que durou da sexta-feira, dia 1º de maio, até esta segunda-feira (4), em toda a Grande Vitória. Durante os quatro dias de operação, as polícias Militar e Civil abordaram quase 20 mil pessoas, realizando cerca de 200 prisões, entre elas as de três foragidos da justiça. Além disso, foram apreendidas também armas e drogas em grande quantidade.
Ao todo, foram 19.593 pessoas abordadas, dentre as quais 193 foram presas e conduzidas ao DPJ por crimes diversos e três foragidos da justiça foram recapturados. Também foram retiradas de circulação 18 armas de fogo, além da apreensão de 38 quilos de maconha, 1.684 buchas da mesma droga, 1.228 papelotes de cocaína e 1.362 pedras de crack.
Entre os presos na operação, estavam John Lenon Santos João e Kleber de Oliveira Júnior, dois membros considerados importantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo criminoso que atua ativamente no tráfico de drogas em bairros da Capital. John Lenon e Kleber foram localizados no sábado (2), no bairro São Benedito.

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O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou que a operação foi realizada de acordo com o planejamento desenvolvido pela Instituição. Um policiamento ostensivo eficaz e eficiente é desejado por todos os envolvidos, exigindo da Corporação um plano de emprego de recursos direcionados aos locais e horários de maior aglomeração de pessoas, de modo a dissuadir potenciais ações criminosas e aumentar a sensação de segurança das pessoas nos diversos municípios capixabas.
Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ofranti Ramalho, a operação trouxe importantes resultados. Atuamos focados no combate à criminalidade, com apoio de outros agentes da segurança pública com o objetivo de desarticular uma rede de criminosos e trazer segurança para a população, destacou o secretário Ramalho. 

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