Operação policial mira atiradores de ataque em cemitério de Vila Velha

Caso aconteceu em dezembro do ano passado e terminou com três mortos; segundo as investigações, crime foi uma emboscada para as vítimas

Publicado em 10 de junho de 2025 às 10:13

Uma operação da Polícia Civil acontece em Vila Velha, nesta terça-feira (10), para prender suspeitos de participar de um ataque ocorrido em dezembro do ano passado no cemitério do bairro Alvorada. Na ocasião, três pessoas morreram — entre elas um menino de 12 anos — e uma quarta foi baleada. >

A Operação Sepulcro, como foi batizada a ação, ocorre nos bairros Cobi de Cima, Cobi de Baixo e Alvorada. O objetivo é cumprir 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária. Até a publicação desta matéria, um dos alvos já havia sido capturado e as diligências continuavam.>

A operação é coordenada pela DHPP de Vila Velha com apoio da Polícia Militar, Polícia Penal, de helicóptero e equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e Guarda Municipal. >

Relembre o crime

Cemitério Municipal do Bosque, onde adolescente foi morto em Vila Velha Crédito: Priciele Venturini

O ataque aconteceu no dia 20 de dezembro. Na ocasião, testemunhas relataram que um grupo estava reunido no cemitério quando, de repente, os tiros começaram. Foi uma correria e os feridos foram localizados no entorno do local.>

>

Qual a motivação?

Segundo o delegado Cleudes Junior, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o crime foi uma emboscada. Ele disse que as vítimas e os atiradores faziam parte do mesmo grupo do tráfico, mas uns se voltaram contra os outros. >

"Houve um racha dentro da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) entre as lideranças antigas e as novas que estão tentando assumir o poder. Os novos integrantes se rebelaram contra os antigos e tentaram dar o chamado 'golpe de Estado'. Os jovens foram atraídos para a região do cemitério e lá foram executados", detalhou o delegado. >

