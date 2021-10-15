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"Teste Falso"

Operação mira fraudes em exames para renovação de CNH em Cachoeiro

Foram expedidos 4 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos pelo Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, com apoio da PM
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 out 2021 às 08:07

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 08:07

Operação mira fraudes em exames para renovação de CNH em Cachoeiro Crédito: MPES
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul), deflagrou nesta sexta-feira (15) a “Operação Teste Falso” em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O objetivo é desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudar exames clínicos, médicos e psicológicos; cursos obrigatórios e de especialização, relativos a processos para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e primeira habilitação, além de processos de transferência de veículos.
Foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos pelo Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, com apoio de policiais militares do 9º BPM. Foram também aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. A 4ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Cachoeiro de Itapemirim foi quem deferiu as medidas.
As buscas por elementos de prova e diligência para cumprimento dos mandados de prisão estão sendo efetuadas nas residências e nos endereços comerciais e de trabalho dos investigados. Participam da operação promotores de Justiça do Gaeco-Sul, policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e do 9º BPM.
Na manhã desta sexta, o promotor Luiz Agostinho Abreu da Fonseca, que é o coordenador do Gaeco Sul, informou que ainda não foram cumpridos todos os mandados porque algumas diligências ainda estavam sendo realizadas. Duas pessoas estão detidas e uma ficará em prisão domiciliar, porque está com Covid-19. A identidade dos detidos não foi revelada. Também houve prisão em flagrante, mas a quantidade e os motivos não foram divulgados.
Ainda de acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, pelo menos duas clínicas que trabalham com renovação de habilitação estão envolvidas no esquema. 

Operação mira fraudes em exames para renovação de CNH em Cachoeiro

ENTENDA O CASO

A “Operação Teste Falso” foi deflagrada após se investigar a notícia de que pessoas estariam atuando de forma a fraudar a cadeia de custódia em exames toxicológicos, para obtenção de resultados negativos ao consumo de substâncias entorpecentes, uma vez que esses exames são essenciais à obtenção e renovação de Carteira Nacional de Habilitação na modalidade profissional (C,D e E), bem como necessários para regularidade dessas CNHs.
A notícia dava conta da participação de pessoas que agiam como uma espécie de despachante, de funcionários e donos de clínicas credenciadas pelo Detran para o processo de renovação de CNH e de funcionários e donos de laboratórios e postos credenciados para a coleta do material biológico. O material biológico efetivamente levado à exame não era da pessoa interessada em renovar ou mudar de categoria na CNH e sim de terceiros, cuja análise não resultaria em reprovação pelo consumo de substâncias ilegais.
Iniciadas as investigações, além das fraudes nos exames toxicológicos foi possível identificar outras fraudes praticadas por essas pessoas, todas relacionadas a processos envolvendo Carteira Nacional de Habilitação e registro e transferência de veículos.

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