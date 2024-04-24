Operação mira esquema de cartel em preços de botijas de gás na Serra

O crime, inicialmente, ocorria em seis empresas localizadas na Serra Crédito: Polícia Civil

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) do Espírito Santo realizou, nesta quarta-feira (24), uma operação para desmantelar um esquema de cartel – quando comerciantes 'combinam' um preço igual para repassar aos clientes – de botijas de gás de cozinha. Segundo a Polícia Civil , o crime, inicialmente, ocorria em seis empresas localizadas na Serra.

Ao todo, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, três revendedoras de gás clandestinas (ou seja, sem permissão para funcionar) interditadas e, aproximadamente, 380 botijas de gás apreendidas.

Gás de cozinha: operação mira esquema de cartel na Serra

Investigações

O delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, explicou que o esquema foi descoberto após reclamações sobre os valores na região de Feu Rosa. Durante as investigações, um revendedor local quis denunciar o crime.

"Ele disse que [até] tinha condições de fazer um preço mais barato, de R$ 85, mas estava havendo uma combinação de preços ali para eliminar os concorrentes e impor um valor base aos moradores. Estava sendo coagido", afirmou.

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Após corporação apreendeu quatro celulares, com a intenção de coletar provas; e também identificou as revendedoras clandestinas.

"Funcionavam de forma precária, sem uma vistoria de Corpo de Bombeiros, próximo de locais que não poderiam; ou seja, geravam um perigo para a vida das pessoas nas proximidades" Eduardo Passamani - Titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor

A depender do desenrolar das investigações, segundo a Polícia Civil, os suspeitos podem responder por combinação de preços e funcionamento dos estabelecimentos sem autorização, totalizando dez anos de prisão.