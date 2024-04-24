A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) do Espírito Santo realizou, nesta quarta-feira (24), uma operação para desmantelar um esquema de cartel – quando comerciantes 'combinam' um preço igual para repassar aos clientes – de botijas de gás de cozinha. Segundo a Polícia Civil, o crime, inicialmente, ocorria em seis empresas localizadas na Serra.
Ao todo, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, três revendedoras de gás clandestinas (ou seja, sem permissão para funcionar) interditadas e, aproximadamente, 380 botijas de gás apreendidas.
Gás de cozinha: operação mira esquema de cartel na Serra
Investigações
O delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, explicou que o esquema foi descoberto após reclamações sobre os valores na região de Feu Rosa. Durante as investigações, um revendedor local quis denunciar o crime.
"Ele disse que [até] tinha condições de fazer um preço mais barato, de R$ 85, mas estava havendo uma combinação de preços ali para eliminar os concorrentes e impor um valor base aos moradores. Estava sendo coagido", afirmou.
Operação mira esquema de cartel em preços de botijas de gás na Serra
Após corporação apreendeu quatro celulares, com a intenção de coletar provas; e também identificou as revendedoras clandestinas.
"Funcionavam de forma precária, sem uma vistoria de Corpo de Bombeiros, próximo de locais que não poderiam; ou seja, geravam um perigo para a vida das pessoas nas proximidades"
A depender do desenrolar das investigações, segundo a Polícia Civil, os suspeitos podem responder por combinação de preços e funcionamento dos estabelecimentos sem autorização, totalizando dez anos de prisão.
"Também existem indícios de que tentaram se esquivar da ação de policiais, pois usavam veículos sem identificação. Nesse caso, entra associação criminosa, cuja pena é de oito anos", ressaltou o delegado Eduardo Passamani.