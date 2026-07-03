Operação apreende armas de donos que perderam direito de mantê-las no ES

A Polícia Civil prendeu uma pessoa e apreendeu três armas durante a Operação Cassação, realizada na manhã desta sexta-feira (3). Com o objetivo de apreender armas compradas de forma legal, mas mantidas de forma ilegal, as equipes cumprem ao todo seis mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha e na Serra.





Todas as armas que estão sendo procuradas, de acordo com a PC, tornaram-se irregulares após os donos delas perderem o direito de ter o objeto por envolvimento em práticas criminosas ou descumprirem os requisitos previstos na legislação. A operação está em andamento e ainda não há detalhes do local exato da prisão e da apreensão já realizadas.





O nome "Cassação" faz referência à perda do direito legal de possuir ou manter armas de fogo. A escolha se deu também para reforçar que a autorização para a posse ou o porte depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.