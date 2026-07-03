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Grande Vitória

Operação apreende armas de donos que perderam direito de mantê-las no ES

A Polícia Civil cumpre seis mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (3), em Vila Velha, Vitória e na Serra

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2026 às 08:49
Arma e balas aprrendidas na Operação 'Cassação'
Arma e munições apreendidas na Operação Cassação Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu uma pessoa e apreendeu três armas durante a Operação Cassação, realizada na manhã desta sexta-feira (3). Com o objetivo de apreender armas compradas de forma legal, mas mantidas de forma ilegal, as equipes cumprem ao todo seis mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha e na Serra


Todas as armas que estão sendo procuradas, de acordo com a PC, tornaram-se irregulares após os donos delas perderem o direito de ter o objeto por envolvimento em práticas criminosas ou descumprirem os requisitos previstos na legislação. A operação está em andamento e ainda não há detalhes do local exato da prisão e da apreensão já realizadas. 


O nome "Cassação" faz referência à perda do direito legal de possuir ou manter armas de fogo. A escolha se deu também para reforçar que a autorização para a posse ou o porte depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.

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