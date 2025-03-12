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Ônibus é incendiado e coletivos param de circular em Feu Rosa, na Serra

Segundo Polícia Militar, ação seria uma retaliação à prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas

Publicado em 12 de Março de 2025 às 08:00

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

12 mar 2025 às 08:00
Um ônibus foi incendiado no bairro Feu Rosa, na Serra, na madrugada desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o motorista do coletivo disse que, no momento em que parou em um ponto, um suspeito se aproximou, ordenou que todos saíssem do veículo e ateou fogo. Por causa disso, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), as linhas que passam pelo local ficaram sem entrar na região das 4h até as 7h45. Após esse horário, voltaram a circular.
Segundo a PM, o ataque seria uma retaliação à prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas da região. Conforme informações apuradas pelo repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, as linhas de ônibus que estavam sem circular pela manhã eram: 885, 846 e 805A.
A fachada de uma igreja em frente ao local do incêndio ficou danificada por causa das chamas. Confira:
Igreja ficou com a fachada destruída pelo fogo
Igreja ficou com a fachada destruída pelo fogo Crédito: Oliveira Alves
Corpo de Bombeiros Militar, por nota, informou que encontrou o ônibus totalmente em chamas, obstruindo a via, e uma equipe da Polícia Militar já atendendo a ocorrência. "Os bombeiros realizaram o combate e, em cerca de 20 minutos, o incêndio foi controlado, sendo realizado rescaldo em seguida. Não houve feridos", disse a corporação.
Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP) e até o momento nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado.
A reportagem de A Gazeta pediu mais informações ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

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