Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

Em sua primeira semana como chefe da Polícia Civil, o delegado-geral Jordano Bruno Gasperazzo Leite promoveu suas primeiras mudanças em cargos da corporação e no comando de delegacias. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (15).





O delegado José Lopes Pereira foi designado para chefiar a 1ª Delegacia Regional de Vitória. O policial civil era delegado-geral adjunto e foi exonerado no dia 10. Ele e outras seis pessoas são alvos de uma investigação na Corregedoria da corporação que apura o vazamento de dados sigilosos.



Luiz Gustavo Ximenes da Silva foi escolhido para exercer a função de Chefe do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e responderá cumulativamente pelo plantão da unidade nos finais de semana.





O delegado Vitor Manuel Torres Andrade foi designado para o cargo de chefe da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e também responderá pela unidade de Conceição do Castelo. Ainda em Venda Nova, Rodrigo de Carvalho da Silva foi nomeado para responder pela 11ª Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).





O então titular da Delegacia de Venda Nova Carlos Henrique Simões teve o afastamento da unidade determinado pela Justiça estadual. Ele é acusado de tortura e abuso de poder. Mas, segundo a Polícia Civil, a troca do titular da unidade não tem relação com isso.





"O servidor encontra-se afastado de suas funções. A nova localização do servidor afastado ocorreu apenas por questões administrativas", manifestou a corporação em nota.





Icaro Ruginski Borges Nascimento da Silva vai responder pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas até a próxima sexta-feira (17), durante o afastamento do titular, e acumular a função com seu cargo atual, de chefe da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM).