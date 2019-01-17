Ônibus da linha 211 é apedrejado e passageiro fica ferido em Vitória

Crédito: Edson Chagas

Rodovia Serafim Derenzi, na região de São Pedro, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (17). O ônibus, que faz a linha 211 (Santo André/Jardim Camburi), foi apedrejado por cinco suspeitos ao passar pela, na região de São Pedro, em, na tarde desta quinta-feira (17).

Polícia Militar, um senhor ficou ferido no supercílio e foi encaminhado por uma viatura ao Pronto Atendimento de São Pedro. De acordo com a, um senhor ficou ferido no supercílio e foi encaminhado por uma viatura ao Pronto Atendimento de São Pedro.

Os suspeitos fugiram e não foram localizados pela polícia.

TRANSCOL ATACADO

Também nesta quinta-feira (17), um ônibus do sistema Transcol foi apedrejado por quatro adolescentes, que pularam a roleta do coletivo.

De acordo com o GVBus, o ônibus parou em um ponto n Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, quando quatro adolescentes pularam a roleta. O motorista pediu para que eles descessem, porém eles não desceram e ainda jogaram pedras contra o veículo.

Uma passageira foi atingida com um leve arranhão, foi socorrida, mas passa bem.

"O GVBus lamenta o ocorrido e destaca que pular a roleta é crime com pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa prevista no Código Penal (Art. 176). Além de onerar o sistema, essa pratica representa uma clara falta de respeito com os usuários que pagam a tarifa e com os profissionais que trabalham nos coletivos.

Infelizmente, algumas pessoas ignoram a lei e cometem esse tipo de infração, que é muito comum e que tem impacto direto na vida dos passageiros. Afinal, quando alguém deixa de pagar a passagem, esse valor é repassado para o usuário que paga a tarifa. Ao todo as empresas registram uma média de 100 mil pulos por mês, que causam um prejuízo mensal de R$ 375 mil.