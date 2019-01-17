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211

Ônibus da linha 211 é apedrejado e passageiro fica ferido em Vitória

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (17); o coletivo passava pela Rodovia Serafim Derenzi, na região de São Pedro

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 20:29

Publicado em 

17 jan 2019 às 20:29
Crédito: Edson Chagas
O ônibus, que faz a linha 211 (Santo André/Jardim Camburi), foi apedrejado por cinco suspeitos ao passar pela Rodovia Serafim Derenzi, na região de São Pedro, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (17). 
De acordo com a Polícia Militar, um senhor ficou ferido no supercílio e foi encaminhado por uma viatura ao Pronto Atendimento de São Pedro.
Os suspeitos fugiram e não foram localizados pela polícia. 
TRANSCOL ATACADO
Também nesta quinta-feira (17), um ônibus do sistema Transcol foi apedrejado por quatro adolescentes, que pularam a roleta do coletivo.
De acordo com o GVBus, o ônibus parou em um ponto n Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, quando quatro adolescentes pularam a roleta. O motorista pediu para que eles descessem, porém eles não desceram e ainda jogaram pedras contra o veículo.
Uma passageira foi atingida com um leve arranhão, foi socorrida, mas passa bem. 
"O GVBus lamenta o ocorrido e destaca que pular a roleta é crime com pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa prevista no Código Penal (Art. 176). Além de onerar o sistema, essa pratica representa uma clara falta de respeito com os usuários que pagam a tarifa e com os profissionais que trabalham nos coletivos.
Infelizmente, algumas pessoas ignoram a lei e cometem esse tipo de infração, que é muito comum e que tem impacto direto na vida dos passageiros. Afinal, quando alguém deixa de pagar a passagem, esse valor é repassado para o usuário que paga a tarifa. Ao todo as empresas registram uma média de 100 mil pulos por mês, que causam um prejuízo mensal de R$ 375 mil.
A orientação das empresas é que motoristas e cobradores ajam de maneira a coibir esse tipo de prática, sempre com educação e firmeza. Pedindo que o infrator pague a tarifa ou se retire do coletivo. Nesses momentos, a colaboração da população é essencial", disse por meio de nota.

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